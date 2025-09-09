La Junta abordará este miércoles la nueva Ley de Vivienda en Andalucía

La Junta abordará este miércoles en el Consejo de Gobierno la nueva Ley de Vivienda en Andalucía. Así lo ha avanzado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que tiene por objetivo generar más vivienda protegida, tanto en venta como en alquiler, con precios más asequibles.

Moreno ha indicado que esta normativa "acabará con la dispersión normativa, impulsará soluciones reales" y ha contado con las aportaciones, la implicación y la participación de todos los actores del sector para dar una respuesta seria y efectiva al problema de la vivienda en Andalucía.

En este sentido, ha subrayado que se han recibido aportaciones de alrededor de cincuenta entidades, entre ellas Colegios Profesionales, ciudadanos particulares, asociaciones del sector de la construcción y del Tercer Sector. Así, ha puesto en valor la participación de los integrantes de la Mesa de Diálogo Social, como la CEA, a través de FADECO Promotores, UGT y CCOO.

De este modo, ha recordado que Andalucía es "una vez más, pionera en tomar decisiones que benefician a toda la sociedad".

En este punto, ha asegurado que esta nueva Ley de Vivienda pondrá los medios, generará confianza y establecerá las mejores condiciones posibles para que aumente la oferta de vivienda asequible. Además, ha incidido en que el Gobierno andaluz actúa para impulsar y garantizar el derecho de acceso a la vivienda, en colaboración con los alcaldes.

El presidente andaluz ha señalado que una de las medidas clave de esta nueva ley es que permitirá habilitar más suelo para vivienda protegida y asequible, una estrategia que ya está en marcha a través del decreto ley de este año, que contempla la creación de una bolsa de suelo.

VPO

Además, ha subrayado que será posible el cambio de uso de suelos, como los de oficinas, para destinarlos a viviendas protegidas. También se fomentarán los planes municipales de vivienda y el uso del suelo público, garantizando que al menos el 25% de este se destine a la construcción de vivienda protegida, junto con nuevas medidas en materia de calidad y rehabilitación.

A este respecto, ha reiterado que la Ley de Vivienda de Andalucía hará que aumente la oferta de viviendas, promoviendo más construcción para alquiler, mayor colaboración público-privada, menos burocracia y la creación de un Portal de la Vivienda Protegida en Andalucía, que centralice información y facilite el acceso a este tipo de inmuebles.

Moreno ha manifestado que existe un déficit de 90.000 viviendas en Andalucía, lo que plantea una situación insostenible desde el punto de vista social y económico. Ha insistido en que el Gobierno andaluz lleva años trabajando para ofrecer soluciones reales al problema del acceso a la vivienda, con iniciativas como la Ley LISTA o el decreto ley de medidas urgentes, que incluye un Plan de Choque para construir 20.000 VPO en los próximos cinco años.

Así, ha recordado que en la comunidad andaluza más de 2.000 ciudadanos han accedido a su primera vivienda gracias al aval hipotecario de la Junta. Además, unos 250.000 andaluces se beneficiaron el año pasado del paquete fiscal para vivienda, lo que supuso un ahorro de 460 millones de euros, y que se ha multiplicado por cuatro la promoción de VPO en los últimos seis años.

“Esta ley nace con legitimidad, respaldo y solvencia, y solo queda que en el trámite parlamentario se enriquezca y podamos ponerla en marcha cuanto antes en beneficio de los andaluces. No es un logro del Gobierno de Andalucía, es un logro de la sociedad en su conjunto”, ha concluido.