Andalucía activará áreas prioritarias para la construcción de VPO en las zonas con problemas de acceso a la vivienda

Andalucía activará áreas prioritarias para la construcción de vivienda protegida (VPO) e inmuebles a precios asumibles en las zonas con problemas de acceso a la vivienda. Así lo contempla la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. De este modo, se combatirá la crisis habitacional concentrando en los puntos más afectados ayudas para el alquiler, la compra, la construcción o la rehabilitación; aligerando trámites y permitiendo la declaración de urgencia del planeamiento o posibles incentivos de edificabilidad y densidad de vivienda sin tramitación de planeamiento.

El principal objetivo con el que ha sido confeccionada la nueva ley es que haya más suelo para construir y más viviendas de protección oficial (VPO) asequibles en venta y alquiler para que aumente la oferta y bajen los precios de los inmuebles. Y el mensaje fue reiterado, tras la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó el envío al Parlamento de Andalucía de la nueva norma para que sea tramitada, por la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, quien insistió en la idea de construir 20.000 nuevas VPO en los próximos cinco años. "En los últimos seis años, ya hemos multiplicado por cuatro el número de viviendas protegidas y se han construido más de 13.000", recordó.

Así, una vez que el texto normativo entre en vigor, dónde se construya VPO se permitirá una mayor densidad y edificabilidad o, igualmente, será posible el cambio de uso de suelos de oficinas o destinados a equipamientos públicos para levantar sobre ellos VPO. Y otro de los planteamientos incluidos es la creación de un portal informático con las bolsas de suelo existentes para poder construir vivienda protegida en ellos.

Díaz también explicó que esta ley "ya tuvo un primer avance con medidas urgentes en un decreto-ley, incorporadas a la norma". "Nos marcamos el hito de 20.000 viviendas protegidas construidas en 5 años, para lo que acordamos medidas con el sector, y encontramos el respaldo de numerosos ayuntamientos de todo tipo de ideología; ya se han adherido 49 ayuntamientos y se está trabajando en las bolsas de suelo de los municipios de más de 100.000 habitantes", añadió en referencia a la iniciativa en la que encuentra su origen el plan de 'minipisos' para alquileres baratos que está impulsando el Ayuntamiento de Málaga.

A este respecto, la consejera recordó que "el plazo de adhesión a esta bolsa de suelo concluye en febrero de 2026, ya que se puso en marcha en febrero de 2025 dentro del decreto de medidas urgentes para la vivienda", y confió en que "aumente el número de ayuntamientos interesados en esta iniciativa".

Más viviendas en alquiler

A la vez que reiteraba que la Ley de Vivienda "ahondará en el reto de construir más vivienda protegida y más asequible", la consejera expuso que "derogará cuatro leyes, ayudará a simplificar la maraña administrativa y activará los mecanismos para incrementar el parque de vivienda en alquiler".

Asimismo, la consejera detalló que "se optimizará la gestión del Parque Público de Viviendas de Alquiler en Andalucía, con un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta, de los ayuntamientos, o de los promotores privados".

Lucha contra la ocupación

A su vez, Rocío Díaz defendió que se garantizará "el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, y la protección de los más vulnerables", o se fomentará "la rehabilitación, la reconstrucción de barriadas y la eliminación de la infravivienda".

Y, en este punto, la consejera se refirió a la puesta en marcha de "una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal", que también ha sido contemplada.

Al desgranar las medidas del texto normativo, Díaz subrayó que "la Ley de Vivienda en Andalucía también ahondará en la calidad de la vivienda y en la rehabilitación, bajo la óptica de la sostenibilidad", por lo que anunció "la creación de una Comisión Técnica para incentivar la industrialización de la construcción de vivienda, la eficiencia energética e hídrica y una menor huella de carbono".

Antes de las elecciones

Una vez que ya ha pasado por el Consejo de Gobierno el anteproyecto de esta Ley de Vivienda, se iniciará su tramitación parlamentaria. El ejecutivo autonómico tiene la intención de que la nueva norma sea aprobada antes de la celebración de las elecciones andaluzas, que tendrán lugar como muy tarde en junio de 2026.

En este sentido, la consejera Rocío Díaz recordó el compromiso de la Junta para que esta ley fuera "un proyecto de legislatura". "Y así está siendo, en el Parlamento se volverá a abrir el proceso de escucha, participación y diálogo para tener una ley en la que todos puedan tener cabida", añadió Díaz.

En vísperas de su llegada a la reunión semanal del Gobierno andaluz, la puesta de largo de uno de los textos legales estrellas de la legislatura fue adelantada, el martes por la tarde en el Palacio de San Telmo hispalense, por Juanma Moreno. El presidente de la Junta lanzó el mensaje de que la ley había sido consensuada con los agentes sociales y económicos de la comunidad autónoma y la presentó en un acto al que acudieron alcaldes, asociaciones profesionales, empresarios o miembros de asociaciones juveniles.

Críticas al Gobierno

Durante su intervención, la consejera Rocío Díaz no escatimó las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y recalcó que "la Ley Estatal de la Vivienda era lesiva para Andalucía y ha generado inseguridad, ruido, incertidumbre y que la oferta se desplome". "Una vez más, Andalucía hace los deberes, dando respuesta con una norma que suma y no bloquea; es una ley propia, hecha con rigor, con la escucha necesaria para atender a todos y con el sentido común que nos pide la ciudadanía", agregó.