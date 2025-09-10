Muere un vecino de Gelves (Sevilla) al que dejó tetrapléjico el virus del Nilo

Un vecino de Gelves (Sevilla) de 66 años ha fallecido este martes en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, donde ingresó el 24 de agosto de 2024 tras ser picado por un mosquito que le transmitió el virus del Nilo y lo dejó tetrapléjico.

Según ha explicado a EFE su esposa y se refleja en los informes médicos, el hombre acudió en agosto del pasado año a Urgencias del hospital Virgen del Rocío con fiebre y malestar general, y le realizaron una radiografía y una analítica, aunque fue enviado a su casa porque la doctora que le atendió solo apreció "picos de infección no graves".

Pocas horas después volvieron al hospital porque tenía sangre en la traqueotomía que tenía a raíz de una operación de cáncer de garganta, pero no le volvieron a hacer análisis porque había pasado poco tiempo.

Tras suministrarle paracetamol porque tenía más de 39 grados de fiebre, lo enviaron de nuevo a su casa, aunque tuvo que volver de nuevo al hospital en un ambulancia porque, según su esposa había perdido movilidad y estaba "rígido".

El paciente estuvo ingresado 32 días en la UCI sin movilidad en las piernas hasta que fue dado de alta el 25 de noviembre.

El informe de alta cita que sufría “parálisis flácida con tetraplejia y parálisis facial bilateral”, con dependencia 24 horas de ventilación mecánica “tras infección por virus del Nilo”. Su esposa insiste en que antes de ser afectado por el virus del Nilo tenía el cáncer "controlado y era completamente autónomo".

En 2024 murieron 20 personas por el virus del Nilo, la mayoría en Andalucía, mientras en 2025 no se había registrado aún ningún caso mortal.