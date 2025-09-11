La Junta defiende que se presta atención oncológica en Málaga, pese a que el hospital de día sigue cerrado

La consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido este jueves que los pacientes oncológicos reciben atención en la provincia de Málaga, y ha señalado que el hospital de día oncohematológico no está en funcionamiento porque aún no se ha recepcionado la obra.

Así lo ha dado a conocer la titular de Sanidad con motivo de una respuesta oral ofrecida a una pregunta formulada en la sesión plenaria del Parlamento por el diputado del grupo socialista y secretario general del PSOE en la provincia malagueña, Josele Aguilar.

"Si no recepcionamos la obra, no podemos ni siquiera equiparla", ha asegurado en primera instancia Rocío Hernández, que ha acusado a Aguilar de "demagogia" en sus planteamiento: "Lo que ocurre es que cuando ustedes --el PSOE-- hablan de que todavía está cerrado, parece que ustedes quieren dar a entender que el servicio y que la atención no se está prestando", le ha dicho al diputado socialista.

Y la consejera de Sanidad ha insistido en que el equipamiento para el hospital de día está "solicitado y previsto"; y ha reconocido que el edificio está terminado, a la vez que ha reiterado que no se puede equipar si no está recepcionado. Hernández ha insistido en que "hay muchos trámites previos antes de poner una infraestructura sanitaria en funcionamiento" y que están trabajando para que el nuevo hospital "esté en funcionamiento cuanto antes".

"Lamentable condiciones"

Por su parte, el diputado socialista Josele Aguilar ha criticado las que ha definido como "lamentables condiciones" en las que los enfermos de cáncer reciben tratamiento en el Hospital Clínico de Málaga, señalando que "los enfermos no tienen intimidad" y que la situación es "denigrante".

Así, Aguilar ha pedido el cese del delegado territorial del ramo en Málaga, y ha acusado a la Junta de "incompetencia", a la vez que ha exigido la apertura inmediata del nuevo centro, argumentando que "dotar el equipamiento de ese centro apenas vale 700.000 euros, y sin embargo vuelven a derivar 533 millones de euros a la --sanidad-- privada".

Hernández ha dicho comprender la demanda de los pacientes y sus familiares: "Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio y para ello se están perfilando los últimos trámites", ha insistido. En este sentido, ha recordado que "los pacientes y sus familias se encuentran en una situación muy delicada y sabemos que las actuales infraestructuras requieren un refuerzo, por eso, hemos hecho estas obras de reforma y ampliación para que el nuevo hospital de día oncohematológico sea una realidad. No obstante, mientras se pone en marcha esta nueva infraestructura, los pacientes que necesiten del servicio siguen siendo atendidos en el centro hospitalario".

La consejera ha expuesto que desde 2019, la inversión en infraestructuras sanitarias en Málaga ha superado los 330 millones de euros, lo que representa un 627% más de lo invertido entre 2011 y 2018. Fruto de este esfuerzo ya son una realidad nuevos centros de salud como los de San Pedro de Alcántara, Las Chapas, Los Pacos de Fuengirola o el servicio de urgencias de Churriana. Además, se han impulsado proyectos clave como el Hospital de Día Quirúrgico del Hospital de la Axarquía, la ampliación del Hospital de la Costa del Sol, el Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce o la mejora del centro de El Palo en la capital.

"La apuesta por Málaga es firme", ha expresado la consejera, avanzando que la reforma y ampliación del Hospital de Día Oncohematológico del Virgen de la Victoria será pronto una realidad tangible para los pacientes y sus familias.

Nuevo hospital de día

El nuevo hospital de día supondrá una ampliación significativa respecto al actual. La superficie pasará de 625 a 1.351 metros cuadrados. Los espacios de espera crecerán de 100 a 313 metros cuadrados, y el área de tratamiento de 150 a 436 metros cuadrados. Además, se doblan los sillones de tratamiento, de 15 a 31; las consultas de Oncología aumentarán de siete a 16; y las de Hematología pasarán de tres a ocho, con 12 camas y cuatro más para necesidades de aislamiento.