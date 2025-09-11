Confirmados los focos de gripe aviar de los Jardines del Alcázar y de una finca privada de La Puebla Del Río

En la provincia de Sevilla hay ya oficialmente cinco focos de gripe aviar además de varios casos que están pendientes de la última confirmación. Así se refleja en el último informe publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería basado en los datos recabados de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.

De estos cinco focos tres se encuentran en Sevilla capital. Los dos primeros fueron confirmados el 4 de septiembre tras los datos remitidos por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía correspondientes a las aves encontradas muertas en el Parque del Tamarguillo y en el Parque de María Luisa (estas últimas no concluyentes según el gobierno municipal). El tercero ha sido ratificado este miércoles y se corresponde con los Jardines del Alcázar que se mantienen cerrados desde hace casi una semana por la aparición de aves muertas.

En los últimos días se han enviado muestras del Parque de Miraflores, de los Jardines del Alcázar o del Parque de los Príncipes. No obstante, como señaló recientemente el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "el foco ya es toda la ciudad".

Más focos en la provincia y en Andalucía

Los otros dos focos confirmados están en la provincia de Sevilla. El primero fue confirmado el 5 de septiembre en Aználcazar, en el Espacio Protegido de Doñana. A este se ha sumado la confirmación del positivo de una finca privada de aves silvestres cautivas ubicado en La Puebla del río. Al no ser una granja no se requieren medidas específicas de sacrificio de animales.

Estos no son los únicos focos de gripe aviar ya que se han detectado aves muertas pero el resto están pendientes de confirmación o no cumplen los requisitos para ser considerados focos. En todos los casos se trata de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Silvestre con el serotipo H5N1.