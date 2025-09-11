Sevilla
Confirmados los focos de gripe aviar de los Jardines del Alcázar y de una finca privada de La Puebla Del Río
La provincia de Sevilla acumula ya cinco brotes constatados de la Influenza Aviar
Javier Alonso
En la provincia de Sevilla hay ya oficialmente cinco focos de gripe aviar además de varios casos que están pendientes de la última confirmación. Así se refleja en el último informe publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería basado en los datos recabados de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.
De estos cinco focos tres se encuentran en Sevilla capital. Los dos primeros fueron confirmados el 4 de septiembre tras los datos remitidos por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía correspondientes a las aves encontradas muertas en el Parque del Tamarguillo y en el Parque de María Luisa (estas últimas no concluyentes según el gobierno municipal). El tercero ha sido ratificado este miércoles y se corresponde con los Jardines del Alcázar que se mantienen cerrados desde hace casi una semana por la aparición de aves muertas.
En los últimos días se han enviado muestras del Parque de Miraflores, de los Jardines del Alcázar o del Parque de los Príncipes. No obstante, como señaló recientemente el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "el foco ya es toda la ciudad".
Más focos en la provincia y en Andalucía
Los otros dos focos confirmados están en la provincia de Sevilla. El primero fue confirmado el 5 de septiembre en Aználcazar, en el Espacio Protegido de Doñana. A este se ha sumado la confirmación del positivo de una finca privada de aves silvestres cautivas ubicado en La Puebla del río. Al no ser una granja no se requieren medidas específicas de sacrificio de animales.
Estos no son los únicos focos de gripe aviar ya que se han detectado aves muertas pero el resto están pendientes de confirmación o no cumplen los requisitos para ser considerados focos. En todos los casos se trata de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Silvestre con el serotipo H5N1.
- Estos son los modelos de exámenes de la nueva Selectividad 2025 en Andalucía
- El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Susana Díaz es mucha Susana Díaz: los errores del PSOE andaluz con la expresidenta
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
- Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos