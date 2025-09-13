Una argentina residente en Andalucía se queda sin palabras con la tradición de los vestidos de boda: "Te apuntan"

Las posibilidades que la aparición del teletrabajo ha abierto a miles de empleados de gran variedad de sectores y países ha permitido que cada vez sean más los nómadas digitales que deciden desempeñar sus empleos mientras recorren la geografía internacional en busca de experiencias únicas con las que aunar turismo y trabajo. Es lo que le ha sucedido a Nati, una creadora de contenido argentina que reside actualmente en Andalucía tras recorrer diversidad de ciudades y países, y que se ha visto sorprendida por una curiosa tradición relacionada con los vestidos de boda que se produce en la comunidad autónoma.

La propia 'influencer' ha sido la encargada de mostrar esta situación a sus miles de seguidores, donde explica su experiencia, vivencias y aventuras en el que se ha convertido en su nuevo hogar, el municipio cordobés de Luque, donde reside en la actualidad. Un entorno que le ha conquistado por su gente, costumbres y belleza, y en el que ha decidido establecerse.

Así, Nati utiliza sus redes sociales para exponer cómo es su vida en esta localidad y las curiosidades que se encuentra en su día a día, como la acontecida cuando acompañó a una amiga a comprarse un vestido para acudir de invitada a una boda. "Le han preguntado dónde era la boda y yo he preguntado que por qué, y dice que es para apuntarlo, para no venderle a otra invitada el mismo vestido", ha señalado sorprendida la joven.

Esta argentina residente en Andalucía, "alucinada" con esta tradición

Una práctica extendida en los comercios más tradicionales y de cercanía de gran parte de los municipios andaluces que ha dejado sin palabras a la argentina: "¿Esto pasa en todos lados? Yo no lo puedo creer, soy de una gran ciudad y cuando vas a comprar un vestido para una boda, no te preguntan dónde es para que otra invitada no se compre el mismo".

"Me parece alucinante", ha continuado diciendo la mujer, que ha asegurado que le parece "increíble" esta situación. "Bien ahí por el local, que ofrece exclusividad", ha alabado la joven. Una realidad que ha despertado la sorpresa y simpatía de los usuarios de redes sociales, que han señalado: "España y Andalucía son especiales, eso creo que no pasa en todos los sitios".

Este gesto, un "detalle" que los clientes valoran

Para la ciudadanía, esta práctica es un "detalle" que se valora de forma muy positiva: "Algunos valen bastante y ver a otra igual que tú da coraje". "Pasa en algunas tiendas que tienen atención personalizada, pero en las grandes cadenas no", ha afirmado una usuaria. A lo que ha añadido otra: "El problema viene cuando se compra en diferentes provincias. Coincidí con el mismo vestido con otra invitada, pero lo compró en Madrid".

Una práctica que no solo se produce en las tiendas de moda, sino en otros establecimientos relacionados con este tipo de celebraciones: "En las peluquerías hacemos lo mismo, no hacemos dos peinados iguales para una misma boda".