Encuentran cuatro aves muertas en el parque de María Luisa de Sevilla solo unas horas después de su reapertura

Del parque de María Luisa echaron el pasado jueves por la mañana a a todos los corredores, ciclistas, coches de caballos y turistas que andaban por el entorno. El Ayuntamiento de Sevilla había decretado su cierre preventivo por un brote de gripe aviar, así que había que desalojar cuanto antes. Sin embargo, solo unas horas después de su reapertura han vuelto a aparecer cuatro aves muertas en este entorno, según confirman fuentes municipales.

"El parque de María Luisa vuelve a abrir sus puertas tras la aplicación de todas las medidas del protocolo frente a la gripe aviar, supervisadas por la Junta de Andalucía", publicó este viernes por la tarde en redes el Consistorio. Este sábado por la mañana, solo unas horas más tarde, se han localizado "un pato, un palomo y dos crías de patos sin vida", según informan desde el Ayuntamiento.

Aunque, tal como corroboran estas mismas voces, este emblemático espacio, uno de los más visitados de Sevilla, no se volverá a cerrar por completo de momento. "El protocolo autonómico indica que pueden ser cierres parciales, por eso se ha procedido al balizado de las lagunas", aclaran fuentes municipales. Una medida con la que evitarían la clausura total de nuevo.

"Es un caso de sanidad animal, no humana, por lo que todo lo va a marcar el protocolo de las consejerías de Agricultura y Salud. Son ellos los que van a dictaminar si el parque está en condiciones para abrirlo", declaró la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, a El Correo de Andalucía el jueves. Al día siguiente, el viernes por la tarde, se procedió a abrir de nuevo las puertas del parque de María Luisa, donde este mismo sábado se han vuelto a localizar varios patos muertos.