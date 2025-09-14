Investigan la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera

La aparición de focos de gripe aviar en Andalucía no cesa. En Córdoba, tras la aparición de casi una treintena de aves muertas junto al Guadalquivir se han tomado medidas preventivas y se está investigando un último foco, que se conoció este viernes, en Aguilar de la Frontera, en la Laguna de Zóñar. Allí la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para aclarar el motivo de la muerte de varias aves en el entorno del citado humedal.

Fuentes municipales consultadas por este periódico indicaron que tras la aparición de aves muertas hace unos días, se ha generado una gran preocupación en el municipio, dada la importancia del enclave natural donde se han producido los hallazgos, que, según las mismas fuentes, han ocasionado que la Junta de Andalucía haya puesto en marcha el protocolo por la gripe aviar.

Aunque también se había generado cierta inquietud al detectarse otros casos de aves muertas en los términos municipales de Villa del Río y Castro del Río, desde la Junta de Andalucía indicaron esta tarde a este periódico que ninguno de ellos se corresponde con la gripe aviar. En concreto, en el caso de Villa del Río, las fuentes consultadas apuntan que las aves muertas no registraban ningún tipo de virus, mientras que el caso de Castro del Río ha sido calificado como de «falsa alarma», sin más detalles.

Circular del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba remitió entre el jueves y este viernes circulares a todos los colegios de la capital para advertirles sobre la aparición de aves muertas en el entorno del río Guadalquivir. A partir de entonces, agentes del Seprona de la Guardia Civil, así como agentes de Medio Ambiente de la Junta inspeccionaron las aves y acordonaron la zona para evitar que se acceda a ella. Los cadáveres de los animales muertos se han enviado al Centro de Análisis y Diagnóstico ubicado en Málaga para conocer si dichas muertes han sido provocadas por la gripe aviar.

Aunque los resultados se conocerán en unos días, el Ayuntamiento de Córdoba ha dado los primeros pasos para la prevención en los centros escolares, que han retomado la actividad lectiva esta semana. Así, y aunque el riesgo de contagio con personas no es elevado, el comunicado fue remitido a los directores de los centros educativos informándoles de la situación y recordándoles la prohibición, si se diese el caso, de tocar a los animales muertos.

En similares términos han actuado otros ayuntamientos de poblaciones del entorno de la capital.

De momento, en Córdoba las autoridades no han confirmado que las muertes se hayan producido como consecuencia de la gripe aviar, por lo que el Ayuntamiento no ha tomado otras medidas como el cierre de parques, que sí han ordenado ciudades como Sevilla (donde se detectó, por primera vez, un foco de gripe aviar en ámbito urbano, en concreto, en el parque del Tamarguillo) o Málaga (donde se ha cerrado el parque Huelin por precaución). En ambas capitales andaluzas se ha procedido al cierre de los parques afectados, se han instalado vallas en los estanques y carteles informativos para no tocar a las aves.

El Ayuntamiento de Córdoba difundió, tras conocerse el hallazgo de aves muertas junto al Guadalquivir, algunas recomendaciones que vienen recogidas en el protocolo preventivo de la Junta de ante los focos de gripe aviar detectados en la región. Así, se recomienda mantener la distancia y también se vigilar a las mascotas. Una buena higiene y evitar tocar superficies con excrementos, así como respetar las zonas acotadas, resulta fundamental. Y en caso de encontrarse un animal muerto, lo recomendable es no tocarlo y avisar al 092.

Por otro lado, el presidente de Asaja, Fernando Adell, ha dicho este viernes que el impacto de la gripe aviar en granjas avícolas de Córdoba «será limitado», teniendo en cuenta el escaso número de explotaciones que desarrollan la actividad en la actualidad.