Sucesos
¿Qué originó el incendio de la Mezquita-Catedral?
La Policía Científica apunta a una máquina que no estaba enchufada y que el fuego tuvo un único foco localizado en la batería
Pilar Cobos
El informe de la Policía Científica sobre las causas del incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba confirma la primera hipótesis barajada, al indicar que el fuego se habría originado en la batería de una barredora eléctrica almacenada en el interior del monumento Patrimonio de la Humanidad.
Según ha podido conocer este periódico, los agentes señalan que el siniestro fue accidental y tuvo un único foco. Además, la barredora eléctrica no se hallaba enchufada a la corriente. Sin embargo, su batería tenía algo de carga y esto llevó a que se fundiese la pieza, dando lugar al fuego.
El incendio ocurrió el pasado 8 de agosto, durante una de las interminables olas de calor del verano, cuando la capital se encontraba en aviso naranja y superaba, prácticamente a diario, los 40 grados centígrados. Días después del suceso, Gabriel Ruiz, que es uno de los arquitectos conservadores de la Mezquita Catedral, explicó que "lo que ardió realmente fue la cortina, por eso el fuego fue tan deprisa hacia arriba".
En este sentido, horas después de la extinción de las llamas, el deán presidente del Cabildo de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, confirmó a los medios de comunicación que se originaron en el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás, un espacio donde almacenaban materiales de limpieza.
Durante su comparecencia ante la prensa, en el Patio de los Naranjos se observaban los trabajos para extraer materiales calcinados del monumento. El olor a quemado persistió durante días y muchos cordobeses y turistas se acercaron a conocer lo ocurrido.
En cuanto a la investigación sobre el origen del fuego, la Policía Nacional desarrolla dos informes de forma paralela, el de Policía Científica y el de Policía Judicial. Este trabajo ya se ha ido comunicando al juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, en funciones de guardia el 8 de agosto. Fuentes judiciales consultadas han adelantado que el informe policial apunta la hipótesis barajada desde el principio, indicando que el origen del siniestro estaría en la barredora.
