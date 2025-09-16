La estación de trenes de Córdoba lleva ya el nombre de Julio Anguita tras un acto institucional que la ciudadanía de Córdoba ha querido hacer suyo. La numerosa presencia de cordobeses que han acudido a la plaza de las Tres Culturas este martes han convertido el evento en un homenaje póstumo al que fue el primer alcalde democrático de Córdoba entre 1979 y 1986. La familia de Anguita y una amplia representación de cargos públicos y simpatizantes de Izquierda Unida y PSOE, así como numerosos vecinos de Córdoba anónimos, se han dado cita en el que, a la postre, ha sido el acto de despedida de Anguita (fallecido a los 78 años de edad el 16 de mayo de 2020) que la pandemia hurtó al pueblo de Córdoba. Buena prueba de ello ha sido el larguísimo aplauso que se ha producido cuando las hijas del político Ana y Carmen y su viuda Angustias Martín han descubierto un gran cartel que se ha instalado de manera provisional frente a la entrada principal de la estación.

De momento, la cartelería instalada por Adif con el rótulo de Julio Anguita es temporal, pero ya desde hace unos días puede escucharse el nombre del también exdiputado por la megafonía de los trenes de media distancia y alta velocidad.

Una iniciativa popular

Gracias a una iniciativa popular liderada por Colectivo Prometeo, el grupo de debate fundado por el político cordobés, y el apoyo explícito del Pleno de Córdoba (solo Vox votó en contra), la estación recuerda desde este martes, 16 de septiembre, a Julio Anguita. El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, presentó esta mañana el cambio de la nueva denominación oficial de la estación de Córdoba en un acto institucional al que no ha asistido por encontrarse en Madrid el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Sí lo han hecho la subdelegada del Gobierno, Ana López, y miembros de la Corporación local (Marián Aguilar y Narci Ruiz han sido las representantes del gobierno municipal en el acto), así como los exalcaldes de Córdoba Manuel Pérez e Isabel Ambrosio. Varias banderas republicanas y una bandera de Palestina han ondeado durante el acto.

Orgullo y gratitud

Ana Anguita expresó en nombre de la familia del político cordobés su más sincero agradecimiento a las instituciones públicas que han hecho posible el cambio de nombre (Ministerio de Transporte, ADIF y el Ayuntamiento de Córdoba) y especialmente a los ciudadanos "que han mostrado siempre afecto y respeto" por la figura de su padre. Asimismo, reconoció la necesidad de la ciudadanía de celebrar el homenaje que frustró la pandemia y "han sentido este una manera de llevar a cabo dicho homenaje".

El presidente de Adif, la subdelegada del Gobierno y Ana Anguita, entre otros. / AJ González / COR

La hija de Anguita destacó el carácter austero de su padre, su vocación de servicio a la ciudadanía y el hecho de que aportara una mirada lúcida sobre la política nacional de su tiempo. "Sigue siendo un referente", sostuvo Ana Anguita destacando la pedagogía con la que su padre se dirigía en sus discursos públicos y la ética pública que practicó cada día de su vida. "Sentimos orgullo y gratitud", admitió para expresar su deseo de que la figura de Anguita sirva como inspiración para seguir trabajando con integridad con la cercanía y el compromiso que demostró a lo largo de su vida.

Palestina presente en el acto

Un poco antes, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida; Enrique Santiago, portavoz parlamentario y diputado por Córdoba, e Irene Ruiz, coordinadora local y concejala en el Ayuntamiento de Hacemos Córdoba, han celebrado la nueva designación de la estación, junto a una amplia delegación de IU de la que también forma parte Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, así como los alcaldes de la coalición en la provincia de Córdoba.

Antonio Maíllo reconoció que el de hoy es un día "muy emocionante" y recordó cómo fue la primera vez que escuchó en el tren el nombre de Anguita, lo que provocó "la alegría de todos y la emoción de muchos". El coordinador de IU vinculó el nombre del excoordinador de la formación con el "patrimonio común" de los españoles y aplaudió el hecho de que su nombre permita recordar a la gente que fue un referente en la ética y la política, así como su aspiración unitaria en la izquierda. Maíllo también lamentó que la celebración se produzca en un día luctuoso, en el que Israel "y sus ministros nazis" se vanaglorian de su entrada terrestre a la ciudad de Gaza. El dirigente aplaudió que la ONU haya calificado ya de genocidio los ataques de Israel y que la sociedad española haya demostrado estos días "estar en el lado correcto de la historia" con su defensa del pueblo palestino.

Visible para las generaciones futuras

El presidente de ADIF, por su parte, se refirió también a Anguita como "todo un referente de la política española" y reconoció que han sido los cordobeses los que han propiciado que la estación de Córdoba lleve su nombre. Asimismo, recordó el amplio consenso del Pleno de Córdoba en el respaldo de dicha voluntad y la apuesta del ministro Óscar Puente de llevarla a cabo. Asimismo, deseó que, gracias a esta iniciativa, el nombre de Anguita permanezca visible para las generaciones futuras. En último lugar, apuntó que la nomenclatura definitiva estará lista a finales de año.