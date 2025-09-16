Esta es la provincia andaluza que tiene el único sushi ‘bendito’ del mundo: lo hacen unas monjas de clausura en un convento

El ingenio humano parece no conocer límites. Así lo han demostrado unas monjas de clausura andaluzas que han ideado una innovadora alternativa al descenso de la venta de dulces que se producía en su convento y que ponía en peligro su supervivencia económica: preparar y vender su propio 'sushi'.

Así, nació el primer sushi 'bendito' de todo el mundo, ideado y vendido por las religiosas del convento de las Carmelitas Descalzas del Realejo, situado en pleno corazón de Granada, que en los últimos meses se ha convertido en lugar de peregrinación de los amantes del sushi de calidad.

La idea desarrollada en este convento cuya historia data de 1586 y que ha sabido reinventarse con el paso de los siglos nació como respuesta a la bajada de venta de dulces que habían registrado, sobre todo en los meses de verano.

La preparación de sushi en este convento de Granada, una alternativa a los dulces

"Se venden más en Navidad y en Semana Santa, pero llega un momento que, de junio a septiembre, no se come, pero nosotras tenemos que seguir viviendo", explican las propias religiosas al respecto. Así, las monjas decidieron reunirse y lanzar una 'tormenta de ideas' para buscar una posible solución a esta situación.

Ante el amplio número de religiosas filipinas que residen en el convento y que conocían las técnicas adecuadas para realizar sushi, decidieron ponerse manos a la obra, aprender más al respecto y sumar esta nueva carta de platos a sus servicios. Así, nació 'La cocina de Mucar', un negocio que cuenta entre sus productos con gyozas, tallarines, distintas especialidades de sushi y gran variedad de cocinados tanto asiáticos como tradicionales que se venden desde el propio convento.

Pedidos de sushi en este convento de clausura de Granada

La repercusión que han tenido estas religiosas y su novedosa actividad ha sido tal que incluso fueron contactadas por el programa 'MasterChef' para dar a conocer sus técnicas y su innovadora idea, pero declinaron el ofrecimiento de participar en el reconocido espacio televisivo, ya que "somos monjas de clausura".

Para disfrutar de estos platos que cuentan con ofertas como un surtido de 20 piezas de sushi a 15 euros, es necesario realizar los encargos por teléfono al número 620 50 90 80. Para recogerlos, deben acudir al convento de las Carmelitas Descalzas del Realejo, localizado en la calle Monjas del Carmen número 8, en Granada capital.