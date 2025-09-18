La Junta aprueba el decreto de la FP e incluye una oferta formativa comarcal

Un año después de que empezara a aplicarse la nueva ley de FP, los docentes andaluces ya cuentan con el decreto que desarrolla esta norma. La Junta de Andalucía aprobó el miércoles el decreto que regula los ciclos formativos y cursos de especialización de la Formación Profesional, que incorpora como novedades un catálogo modular propio, una oferta formativa de carácter comarcal y centros especializados de FP.

Se trata del decreto que aborda la regulación de los grados D (básico, medio y superior) y los grados E (los cursos de especialización) del sistema de FP de Andalucía, que introduce importantes novedades para mejorar la calidad de estas enseñanzas y la adapta a la norma estatal, ha informado la Junta en un comunicado.

En cuanto a las novedades, el nuevo decreto incluye la creación de un Catálogo Modular Andaluz de Formación Profesional, que complementa el estatal. Asimismo, permite la creación de un nuevo tipo de oferta comarcal, con el objetivo de extender y ampliar las ofertas formativas de grados D y E a la población de entornos rurales.

Otra de las novedades es la creación de una Red Pública Andaluza de Centros de Excelencia en Formación Profesional, como elemento clave del sistema, para catalizar y generar entornos de innovación, investigación, emprendimiento e internacionalización. También se crea la figura de los centros especializados en Formación Profesional.

