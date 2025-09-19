El SAS celebra este sábado los exámenes para conseguir una plaza fija como médico

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) celebra este sábado 20 de septiembre los quintos exámenes de la Oferta de Empleo Público (OEP). Esta vez, es el turno de los médicos de 27 especialidades distintas que aspiran a hacerse con una plaza fija en el SAS.

En total, se presentan 4.646 personas que deberán competir por conseguir una de las 2.548 plazas que oferta el SAS, de las cuales 1.731 son del ámbito de la Atención Primaria, lo que equivale al 68%. Según ha informado el SAS en un comunicado, los exámenes se realizarán simultáneamente en cuatro sedes en Sevilla.

Las plazas que se ofrecen son para las áreas de Alergología, Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Bioquímica Clínica, Microbiología, Inmunología, Farmacología Clínica, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Hematología y Hemoterapia, Medicina Preventiva, Nefrología, Neumología, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Dermatología y Venereología, Neurocirugía, Radiofísica Hospitalaria, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Neurofisiología Clínica, Medicina Física y Rehabilitación, Epidemiólogo Atención Primaria y Medina de Familia.

21.900 plazas en total

Estos más de 4.600 aspirantes son solo una pequeña proporción de las cerca de 181.983 personas que se han presentado a las distintas categorías contempladas dentro de esta Oferta de Empleo Público, que suma un total de 21.953 plazas.

Desde el SAS destacan que esta nueva OEP suma las convocatorias correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, y responde no solo a la tasa de reposición, “sino que se enmarca dentro de las medidas para la reducción de la temporalidad contemplando plazas de nueva creación desde el mismo momento de su reconocimiento como la previsión de jubilaciones por edad que se producirán durante la resolución del proceso”.

Próximas pruebas

Tras los exámenes de este sábado, las pruebas continuarán para el resto de facultativos especialistas del área el próximo 4 de octubre. Más adelante, el 18 de octubre se realizarán los exámenes para personal de mantenimiento, oficios y servicios generales.

La nueva Oferta de Empleo Público reserva el 10% de las plazas para personas con discapacidad, con la siguiente distribución: 7% para ser cubierto por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%; 2% para personas que acrediten discapacidad intelectual y 1% para personas con enfermedad mental.

En el caso de no cubrirse, según indica el SAS, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas y las plazas restantes se acumularán al cupo general libre en las respectivas convocatorias de acceso libre o promoción.