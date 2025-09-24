Los trenes de alta velocidad en Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada, afectados por una nueva incidencia

Nueva incidencia ferroviaria para desesperación de los viajeros, aunque en vías de solucionarse. Los trenes de alta velocidad que circulan este miércoles por la tarde entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada se encontraban detenidos en estaciones sobre las 20.00 horas, según ha comunicado en la red social X el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif. El motivo, una incidencia que ha afectado a la señalización en la Bifurcación Málaga.

Adif ha informado de que se estaba trabajando para solventar este nuevo problema, que se suma a los numerosos incidentes sufridos en los últimos meses, para solventarlo "a la mayor brevedad posible".

Poco antes de la 21.00 horas, Adif ha comunicado que la incidencia está solucionada y que "la circulación tiende a normalizarse".

Por otra parte, Adif también ha informado a través de la red social X de que otro problema en los equipos de a bordo de dos trenes Iryo ha causado retrasos medios de 30 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Sevilla. Una nueva contrariedad que también está ya solucionada, según la misma fuente.

Terminar con el "caos" ferroviario en Andalucía

Ante esta situación que se repite con frecuencia, el PP-A defenderá este jueves en el pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se reclama que el Gobierno central tome medidas para acabar con el "caos" ferroviario en Andalucía.

Se pide que el Ejecutivo nacional revierta "su nefasta gestión de la administración de infraestructuras ferroviarias y como operadora, y adopte medidas urgentes para terminar con las permanentes incidencias y retrasos en el servicio ferroviario en Andalucía".

En la iniciativa se reclama que el Ejecutivo nacional apruebe y aplique "de manera inmediata un plan con procedimientos de atención urgente a pasajeros en incidencias extraordinarias tanto en estaciones como trayectos, incluyendo protocolos y respuesta desde el momento de la incidencia, articulando medidas especiales a personas vulnerables, atención sanitaria, desplazamientos alternativos, alojamiento e indemnizaciones", y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, emergencias, y las diferentes operadoras de la red ferroviaria, manteniendo debidamente informados de manera veraz y transparente mediante enlaces SMS a los pasajeros afectados por la incidencia vía el operador afectado.

Asimismo, se pide al Gobierno de España a que elabore de manera inmediata un "plan de choque extraordinario dotado con los recursos necesarios para paliar a corto y medio plazo el recurrente caos ferroviario, que prevea y solucione las incidencias eléctricas, técnicas y climáticas, donde se incluya un cronograma, las medidas provincializadas y su coste", y que se transfieran a ADIF las partidas necesarias destinadas a terminar con la "actual situación de abandono de la red en especial en todas las infraestructuras andaluzas".

Otra demanda consiste en el Gobierno central, "ante el actual déficit de medios que presentan los ferrocarriles en Andalucía, proceda a ejecutar las inversiones necesarias para aumentar la flota de locomotoras de tracción y la aceleración de la sustitución de trenes en la flota de Renfe".

De igual manera, en la iniciativa del PP-A se pide que el Ejecutivo nacional, para mejorar las reiteradas "incidencias y descoordinaciones en el servicio ferroviario, planifique y prevea con suficiente antelación las actuaciones e inversiones en la red, participando a las diferentes operadoras y a Red Eléctrica de España de su programa y evitando incidencias innecesarias al pasajero".