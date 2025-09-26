Adelante Andalucía se conjura para las elecciones andaluzas en un pueblo de Málaga

Desde que septiembre activase un nuevo curso político, la precampaña andaluza es prácticamente un estado de ánimo. Y, sin ir más lejos, Adelante Andalucía se conjura este fin de semana para esas elecciones andaluzas de 2026 en un pueblo de Málaga. Cuevas del Becerro ha sido el escenario elegido para la Escuela de Otoño de la formación andalucista, que se celebra entre este viernes y el domingo con el diputado de Bildu Oskar Matute, el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi', o la fundadora de este partido andalucista Teresa Rodríguez entre los ponentes.

Además, el programa político de la iniciativa finalizará con un mitin del candidato de Adelante Andalucía a la Junta de Andalucía, José Ignacio García, “para dar el pistoletazo de salida a un curso electoral a la espera de que Moreno Bonilla convoque elecciones cuando mejor le salgan sus cálculos”. Toda una declaración de intenciones que entronca con el ambiente generado en esta carrera previa a la cita con las urnas.

Un pueblo referente

Asimismo, para justificar el escenario elegido, fuentes de Adelante Andalucía recordaron que "si el año anterior desde la formación andaluza se optó por Marinaleda como pueblo referente de lucha jornalera, con Gabriel Rufián entre los invitados, este año el municipio escogido para acoger el encuentro andaluz es Cuevas del Becerro". Incluso, se refirieron a esta localidad malagueña -enclavada en el Guadalteba y puerta de entrada a la Serranía de Ronda y la provincia de Cádiz- como "un pueblo que se está convirtiendo en una referencia de política municipal alternativa, con una candidatura municipalista de izquierda que está plantando cara a las políticas del Partido Popular y mostrando que hay otras formas de hacer política”.

Precisamente, a este tipo de formaciones municipalistas se le dedica en el programa una de las mesas de debate, y en ella participarán representantes de Más Pueblo Cuevas del Becerro, Gana Guadix, Ama Morón o Fuerza Ecijana.

Ponentes

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, adelantó en una rueda de prensa que esta Escuela de Otoño ya había superado "todas las expectativas de aforo de personas inscritas” y defendió que su cartel de ponentes “hace que este fin de semana sea ya una fecha de referencia para la izquierda andaluza”.

En este sentido, destacó que algunos de los ponentes que van a participar en la segunda edición son referentes de la cultura como Adrián Pino, “una de las personas que más esta reivindicando un Canal Sur más representativo”, o la influencer Sandra Morales, “que defiende nuestro acento fuera de las fronteras”.

“Tendremos a referentes en feminismo en todo el estado como Irantxu Varela o Pamela Palenciano. A economistas que ahora mismo están pensando alternativas como Yago Álvarez o Oscar García Jurado. Una mesa específica sobre antirracismo en un momento de avance de la islamofobia de la extrema derecha con Chaima Boukharsa. Mesas de viviendas, servicios públicos, municipalismo, ecologismo, presentaciones de libros, etcétera; y un cierre para hablar de cómo combatir la extrema derecha con algunas de las personas que más le están plantando cara desde sus diferentes ámbitos: Antonio Maestre, Oskar Matute y Teresa Rodríguez”, agregó.

"Izquierda valiente"

El espíritu de estas jornadas también ha sido vinculado por esta formación al aquí y al ahora de la política, a esa antesala electoral en la que la izquierda vuelve a vérselas con sus aristas más cainitas y tiene abiertos diferentes frentes: "Frente a una izquierda triste y enfada hace falta juntarse, encontrarse físicamente y pensar colectivamente en cómo cambiar y mejorar las cosas, nosotros somos una izquierda valiente que denuncia lo que haga falta y contra quien haga falta pero también alegre porque para cambiar las cosas hay que hacerlo con la esperanza de poder hacerlo”, proclamaron fuentes de Adelante Andalucía para reivindicar el camino propio al que continúan entregándose, después de que en su 'debut' en las elecciones andaluzas de 2022 lograran dos escaños.