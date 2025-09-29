ELECCIONES ANDALUCÍA
Juanma Moreno avanza que habrá adelanto electoral en Andalucía si Sánchez convoca generales
El presidente andaluz avanza que "no tendría sentido" citar con las urnas a los andaluces dos veces en unos pocos meses
Juanma Moreno avanza que habrá adelanto electoral en Andalucía si el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, convoca elecciones generales en los próximos meses. El presidente de la Junta ha asegurado que su intención es agotar la legislatura, pero por primera vez ha añadido una excepción, advertido de que en caso de que los españoles sean llamados a las urnas, también convocará a los andaluces para renovar el Gobierno regional y evitar que estén citados con las urnas en un corto periodo de tiempo. De darse esta circunstancia, supondría un adelanto técnico respecto a la fecha que correspondería de junio de 2026.
El dirigente del PP ha defendido que "no tendría sentido" convocar a los andaluces dos veces a unas elecciones "en unos pocos meses". En una entrevista en Onda Cero, Moreno ha defendido sin embargo que este escenario es "improbable", y se ha mostrado escéptico con la posibilidad de que el presidente de Gobierno no agote la legislatura. Aun así, ha defendido que en caso de que hubiera unas generales adelantadas serían en primavera, situándolas en el mes de marzo. "No tiene sentido que él haga unas elecciones en marzo, pongo el ejemplo, y yo tres meses después", ha señalado. El dirigente ha abogado por la continuidad de las legislaturas, defendiendo que "tienen que dar estabilidad" y agotar su plazo estipulado.
La coincidencia de ambas citas electorales, andaluzas y generales, de producirse, sería un intento de establecer un plebiscito entre la figura de Juanma Moreno, que gobierna con mayoría absoluta desde hace cuatro años, y la ministra de Hacienda y candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Un cara a cara que será especialmente relevante, más aún si coinciden generales y andaluzas, al producirse la batalla electoral en la comunidad autónoma más poblada del país, que puede decantar el desenlace nacional.
