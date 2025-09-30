Andalucía dará luz verde en octubre a la ley que refuerza la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

El Gobierno andaluz aprobará en octubre la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ACTIVA), que apostará por la simplificación y que pretende ayudar a que Andalucía se sitúe en la vanguardia de innovación, desarrollo e investigación y reforzar las alianzas para la innovación empresarial y académica.

El anuncio ha sido realizado este martes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su intervención en el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), un organismo que, según ha dicho, tendrá una posición "idónea" para poder optar a los incentivos que se van a poner en marcha.

Esta futura norma, actualmente en tramitación, busca impulsar la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y el acceso de la ciudadanía al conocimiento, adaptándose a los retos del siglo XXI, y será aprobada por el Gobierno andaluz a lo largo del mes de octubre para trasladarla posteriormente al Parlamento.

El riesgo es no innovar

Moreno ha indicado que antes innovar era un riesgo pero ahora el riesgo es no innovar hasta el punto de que la innovación es actualmente "una de las llaves maestras de la competitividad, la que determina el liderazgo no solo en el marco europeo, sino en el contexto global y la que permite responder a muchos de los retos que tenemos actualmente".

Se ha mostrado convencido de que Andalucía está bien posicionada para ir a la vanguardia de la Europa innovadora, donde las regiones son también protagonistas, ya que se ha convertido en un "ecosistema innovador, puntero, que quiere y que va a ir a más", y donde entra en juego organismos como el CTA.

La Corporación acaba de aprobar la financiación de ocho nuevos proyectos de investigadores que van a movilizar una inversión de más de 3 millones de euros principalmente sobre asuntos relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial y donde participan grupos de investigación de las universidades de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

"Esto es lo importante, crear, mantener y mejorar engranajes que mueven la innovación en nuestra tierra, en Andalucía. Engranajes donde interviene también el sector público", ha apuntado Moreno, quien ha destacado la colaboración del CTA y la Junta en el Plan de cadena de valor 'Crece Industria de la Salud', al tiempo que ejerce la labor de Secretaría Técnica de la Mesa de Economía del Hidrógeno Verde.

Impulsar la transición digital

Ha añadido que la innovación se aplica también a las políticas andaluzas, que en el caso de la industria se ha traducido en la creación de líneas específicas de ayuda dentro de la próxima convocatoria de los incentivos INCEA para impulsar la transición digital en los sectores más tradicionales de la economía con más de 7 millones de euros en I+D+i.

Juanma Moreno ha apostado por la "transformación digital" en Andalucía y ha contado que la Junta ha destinado 1.400 millones de euros en esta legislatura porque "es fundamental no quedarnos atrás en esa carrera" en este ámbito.

Colaboración público privada

Ha destacado la labor del CTA a lo largo de sus 20 años de vida, "de esfuerzo, de visión de futuro y de buenos resultados" que han contribuido a la base de Andalucía con elementos como la colaboración público privada y como la transferencia de conocimiento, especialmente entre la universidad y la empresa.

"La universidad y la empresa tienen que mirarse, tienen que cooperar y tienen que trabajar con objetivos evidentemente comunes", ha recalcado Moreno, quien ha destacado los retos y desafíos a los que se enfrenta Europa y sobre los que el CTA tiene "tanto que decir".