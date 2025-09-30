Primera baja en Podemos tras romperse la unidad de la izquierda en Andalucía: “No voy a repetir”

El diputado de Podemos Jose Manuel Jurado ha anunciado este lunes que abandonará la coportavocía de la formación y que, una vez termine esta legislatura, no volverá a presentarse a las elecciones autonómicas. El diputado morado ha sido uno de los más críticos con las decisiones de la cúpula de la formación a nivel nacional, que no apuesta por la unión con el resto de las agrupaciones a la izquierda del PSOE. De hecho, el político cordobés firmó un manifiesto a favor de la unidad contra la que apuestan desde Madrid.

El tiempo pasa y Podemos sigue sin decidir qué hará en las elecciones andaluzas, que, según el presidente Juanma Moreno, se celebrarán a final de curso. La situación, que se dificulta por momentos pese a que en Por Andalucía defienden que mantienen la puerta abierta a los morados, comienza a afectar a la formación en Andalucía. En una entrevista ofrecida a Público, el coportavoz de Podemos Andalucía ha anunciado que abandona la portavocía del partido y no se presentará a las próximas elecciones.

"No voy a repetir, no solo como Podemos, sino como nada", ha explicado a El Correo de Andalucía el diputado. Jurado, que ha dado anunciado ha tomado ahora esta decisión para no afectar a los procesos internos que están a punto de comenzar de cara a las elecciones andaluzas que se celebrarán a final de curso. "Luego se aceleran las cosas, cuando empiezan las listas electorales puede hacer más daño", ha aclarado. Por el momento, mantendrá su escaño y permanecerá en el Consejo de Coordinación Andaluz de Podemos, aunque no descarta abandonar sus cargos si la formación se lo pide.

Diferencias políticas

El diputado cordobés sostiene que no ha habido un punto de inflexión a la hora de tomar la decisión, sino que es algo que se viene cociendo desde hace un tiempo. "Lo había hablado con ellos, especialmente con Raquel Martínez (secretaria de organización de Podemos Andalucía)", apunta. Jurado desgrana que ha sido una sucesión de cosas, pero lamenta que "hay un proceso de apuesta política" distinto a la unidad por la que él abogaba. "Es como la gota que colma el vaso, pero no es una decisión repentina, estaba sopesado", insiste.

Para Jurado, a los de Ione Belarra se les ha pasado el tiempo para poder formar parte de la coalición en la que en estos momentos se incluyen en la comunidad autónoma. "Me parece volver a repetir el mismo error", ha lamentado recordando cómo en las autonómicas de 2022 los representantes morados tuvieron que entrar como independientes en las listas después de que el plazo de inscripción terminara. Así, ha insistido en que "la gente está cansada" de esta actitud.

Con todo, Jurado reconoce que no sabe qué ocurrirá con la coalición de cara a las elecciones. "Yo leo lo que lee todo el mundo y lo que parece es que Podemos no entrará", señala. De hecho, admite que una de sus preocupaciones es que él, estando dentro y manejando información, no lo sabe, por lo que le preocupa lo que pueda pensar un votante, "que solo ve una especie de guerra abierta en la que uno dice y el otro responde".

"Repensar el espacio político"

Jurado insiste en la importancia de la unidad bajo un paraguas como el de Por Andalucía y puntualiza que su salida de la política institucional "es una llamada a pensarnos como espacio político". De hecho, el representante de los morados no señala a su partido político en particular, sino ha todo el espacio político, ya que, en su opinión "cada uno tiene su parte de responsabilidad". "O nos entendemos de otra forma o es muy complicado el relevo", indica.

Ahora, Jurado plantea una vuelta a su vida privada, prepara el máster de profesorado y planea opositar en la próxima oferta pública que haya. Aun así, defiende que no entiende su vida privada lejos de la política y confirma que seguirá militando en la formación morada y continuará colaborando con Stop Desahucios o Prometeo. "Creo que voy a ser más útil ahí que en la organización del partido", insiste para defender que "aunque esta vez no salga la unidad, hay que trabajar en la siguiente".