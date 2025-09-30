El torero El Cid, a juicio el próximo 13 de enero acusado de amenazar a un empresario de Córdoba

El torero Manuel Jesús Cid El Cid se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 13 de enero de 2026 como presunto responsable de un delito de coacciones o de amenazas a un empresario de Córdoba para cobrar una deuda, unos hechos ocurridos en Almodóvar del Río.

Los hechos serán enjuiciados por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba y la causa tiene siete procesados en total. De este modo, el empresario se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por los presuntos delitos de lesiones y de tenencia ilícita de armas. El Ministerio Fiscal considera que disparó con un rifle e hirió en la cabeza a uno de los individuos que acudieron a su domicilio a reclamarle el dinero.

De acuerdo con la información trascendida hasta el momento, los hechos ocurrieron en 2019 y la corrida de toros que se sitúa, supuestamente, en el origen del conflicto se celebró en la localidad sevillana de Morón de la Frontera en 2017.

Conclusiones del Ministerio Público

El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público afirma que cinco procesados se personaron en la vivienda del empresario "de manera violenta e intimidatoria" con la finalidad de cobrar la deuda. También señala que El Cid, "previamente, había dado indicaciones de cómo proceder para el cobro de la deuda".

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Una vez que llegaron, comenzaron a tocar el timbre "insistentemente". Una persona abrió la puerta y les preguntó qué querían, y los acusados respondieron que venían a cobrar una deuda. Esta persona les respondió que el empresario no se hallaba en la casa, cerró la puerta y avisó a la Guardia Civil, esperando dentro del inmueble la llegada de los agentes.

Tres disparos

El empresario llegó a su vivienda y observó a esta persona "exaltada". Se asomó por la ventana y vio a los acusados en el exterior, por lo que, según detalla el fiscal, cogió el rifle que tenía guardado en el armero de su casa y se dirigió hacia la puerta. "Viendo cómo éstos huían a bordo del vehículo (...) disparó en tres ocasiones, impactando uno de los cartuchos en la cabeza" de uno de los acusados, que viajaba en el asiento trasero derecho del vehículo".

Estos encartados se marcharon a bordo del coche en el que habían acudido a la vivienda, sin llegar a cobrar la deuda. El herido fue trasladado al hospital Reina Sofía de la capital por el resto de procesados para ser atendido del disparo recibido.

Delitos atribuidos

El fiscal atribuye a los cinco acusados que acudieron a la vivienda del empresario presuntos delitos de coacciones o, alternativamente, de amenazas, por los que solicita que se impongan las penas de tres años o de dos años de prisión, y se les prohíba acercarse, a menos de 300 metros, o comunicar con el empresario y presunta víctima del delito durante cinco años.

Por otra parte, señala que El Cid, presuntamente, indujo a estas personas a la comisión de coacciones o amenazas. Por ello reclama que se le impongan tres años de prisión o, alternativamente, dos años de prisión. Asimismo, propone que se le prohíba acercarse al empresario o comunicar con él durante cinco años.

En último lugar, el fiscal solicita nueve años de prisión para el empresario por un presunto delito de lesiones y un año de prisión por tenencia ilícita de armas. Además, solicita que se le prohíba aproximarse a la víctima de su disparo o comunicar con él durante diez años.