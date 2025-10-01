La oposición carga contra los retrasos en el cribado del cáncer de mama y exige el cese de la consejera

Los retrasos en los cribados del cáncer de mama se han convertido en el nuevo reto de la Consejería de Salud y Consumo. Uno tras otro, los grupos de la oposición del Parlamento de Andalucía han denunciado la situación que han padecido varias mujeres en la comunidad autónoma, que han estado un año sin poder realizarse sus pruebas diagnósticas, y han llegado a exigir la dimisión o el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Las denuncias por los retrasos en las pruebas diagnósticas se han multiplicado en los últimos días. Las mujeres afectadas explican que, después de recibir un primer diagnóstico, las pacientes estuvieron más de un año esperando para poder realizarse la segunda prueba. Esto ha provocado que, en algunos casos, la enfermedad se había desarrollado más de lo esperado.

"Exigimos de manera inmediata el cese de la consejera de Salud", ha subryaado la portavoz del PSOE-A en la Cámara, María Márquez. Como ella, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha señalado que la consejera "no debería dormir esta noche en su cargo" por ser "insensible" ante la problemática que afecta a estas mujeres y el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha denunciado que este es "el mayor fallo de la historia del Gobierno".

La oposición denuncia que los pacientes van a la privada

"El modelo del PP no sirve", ha sentenciado Nieto. Todos los responsables de la izquierda han coincidido en señalar el sistema de "privatización" del sistema sanitario público andaluz como la principal causa de esta situación. De hecho, García ha puntualizado que se trata de un "plan" que busca "jugar con la vida de las mujeres para que se tengan que ir a la sanidad privada". Por ello, Márquez ha pedido a la Junta que "frene la privatización del sistema sanitario público de Andalucía", porque, en su opinión, provoca "consecuencias gravísimas para los andaluces hasta el punto de que mata".

Pese a que los portavoces de la izquierda han sido las más drásticos a la hora de cargar contra la gestión de la consejera, a sus denuncias también se han sumado el diputado de Vox Ricardo López Olea, que ha lamentado que el Gobierno del PP-A sólo trae "angustia repetida". Además como el resto de la oposición, ha considerado que esa situación a muchos pacientes a hacerse "las pruebas diagnósticas de forma privada, como es lógico, porque nadie puede sufrir esa angustia".

Desde la Junta han confirmado que este problema no se trata de un error informático, sino que responde a una limitación del propio sistema establecido. Este plan cita cada año a más de un millón de mujeres en la comunidad autónoma y solo de enero a agosto de este año, ha diagnosticado 1.800 cánceres de mama.

El PP se defiende

En el PP han calificado de "asquerosas" las críticas y han asegurado que solo se producen para "rascar un voto". El portavoz del grupo en el Parlamento, Toni Martín, ha defendido que en ningún sitio del mundo "estarían tan bien tratadas y tendrían tanta seguridad en sus tratamientos como el que les ofrece el sistema andaluz público de salud". "Hay fronteras y líneas en la política que no deberían nunca traspasarse", ha insistido.

La situación ha llegado al Defensor del Paciente, que ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "dejación de funciones". En esta línea, ha denunciado que este problema a puesto en "grave riesgo" a las mujeres que "pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente".

Por el momento, Salud ha establecido un "circuito preferente" para aquellas mujeres que notifiquen al SAS los retrasos. Hernández, en una entrevista en Cadena Ser, ha explicado que no habían recibido ninguna notificación a este respecto antes. Así, ha pedido "disculpas" a las afectadas y ha lamentado que el sistema "puede tener debilidades".