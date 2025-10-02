Archidona acoge los Premios de Turismo de Andalucía que reconocen a quienes hacen que el destino sea líder

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha afirmado que, con los Premios Andalucía de Turismo, el Gobierno andaluz reconoce y homenajea a quienes representan y sitúan a la región en el mapa turístico internacional como destino líder y de referencia.

Así lo ha destacado durante su intervención en la ceremonia de entrega de los premios que este año ha cogido el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, en Archidona. “Celebramos que Andalucía se ha consolidado como uno de los grandes destinos turísticos del mundo y renovamos nuestro compromiso con una industria que es mucho más que economía: es cultura, es identidad, es convivencia y futuro”.

“Hoy, con los Premios Andalucía de Turismo, rendimos homenaje a quienes representan lo mejor de esta industria y la hacen motor andaluz. Ellos son la prueba viva de que el turismo no se construye con cifras, sino con talento, con compromiso y con historias personales que inspiran y con su esfuerzo han contribuido a que Andalucía brille con más fuerza en el mapa turístico internacional”.

"Camino para crecer y prosperar"

Para el consejero, el turismo en Andalucía no es un dato estadístico. “Son las sonrisas de los visitantes cuando pisan por primera vez nuestras calles, son los aromas de nuestra cocina, el calor de nuestra gente, la hospitalidad que nos define. El turismo son también los proyectos de vida de cientos de miles de familias que encuentran en esta industria un camino para crecer y prosperar”.

Ha recordado que Andalucía volverá este año a superar cifras históricas con más de 30.000 millones de euros en ingresos y medio millón de empleos vinculados directamente al sector. “Un logro alcanzado gracias a los de esas 500.000 personas que dan lo mejor de sí mismos día tras día. Con su profesionalidad y con su hospitalidad hacen que quien viene a Andalucía quiera volver”, ha subrayado.

“Hablamos de la primera industria de esta tierra, motor de nuestra economía y, al mismo tiempo, palanca de cohesión social. Porque el turismo no solo genera riqueza; también genera orgullo de pertenencia y mantiene vivas tradiciones que forman parte de nuestra esencia como pueblo”.

Modelo sostenible de referencia

Arturo Bernal ha señalado que Andalucía ya no mide el turismo por el número de visitantes, sino en el impacto en términos de empleo, de ingresos, de bienestar y de equilibrio territorial. “Hemos dado un paso decisivo hacia un modelo regenerativo, que devuelve al territorio y a los ciudadanos parte de los beneficios que genera la actividad

Y todo ello bajo una premisa irrenunciable: la sostenibilidad a nivel económico, medioambiental y social”.

“El turismo en Andalucía va bien porque genera prosperidad, porque contribuye a la conservación y recuperación de nuestros entornos naturales y culturales, porque respeta la convivencia con las comunidades locales y porque proyecta lo mejor de nosotros mismos al mundo. En definitiva, el turismo hace de Andalucía una tierra mejor”.

Por todo ello –ha recordado–, “el turismo siempre será parte de la solución; no es el culpable de problemas estructurales que tienen causas mucho más complejas”. “El turismo ha sido, es y será una joya de Andalucía. Una joya que debemos cuidar, que debemos proteger y que debemos compartir con el mundo”.

“Hoy premiamos a quienes con su esfuerzo han hecho que esta joya brille con más intensidad. Lo hacemos convencidos de que el futuro será aún más prometedor, porque contamos con la mejor tierra, la mejor gente y la mejor industria. Gracias a los premiados por ser ejemplo y guía. Y gracias a Andalucía, por ser siempre hospitalaria, generosa y capaz de enamorar a quien la visita”, ha concluido.

Premiados

Archidona ha acogido el acto de entrega de los Premios Andalucía del Turismo 2025, donde se ha reconocido la labor de personas, instituciones y empresas que contribuyen de manera destacada al impulso del sector turístico en la región. En la categoría de Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones, el galardón ha sido para la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Jaén. En Trayectoria Empresarial Turística, el premio ha recaído en Grupo Hoteles Porce.

Mientras que en la categoría de trabajador del sector turístico, los galardonados han sido Lucía del Ara Soriano Morilla y Arturo Bermúdez Camacho, en un reconocimiento ex aequo.

Málaga está reprentada en estos galardones con la presencia de Arturo Bermúdez Camacho, "un ejemplo del compromiso de nuestros trabajadores más allá de su labor profesional", como indica la Junta de Andalucía. Trabajador del hotel Puente Real de Torremolinos, el pasado 28 de abril, durante el gran apagón que afectó al país, atendió a una turista británica que se puso de parto frente al establecimiento hotelero.

Ante la emergencia, Arturo, que se encontraba a cargo de la recepción, acudió en su ayuda y asistió personalmente en el nacimiento del bebé. El recién nacido llegó al mundo sin pulso pero este trabajador le aplicó las maniobras de reanimación y logró salvarle la vida.

La Escuela de Hostelería de Islantilla ha sido premiada por sus Buenas Prácticas en materia de Empleo Turístico, COPE Andalucía por Comunicación, y la Asociación Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez en Formación e Investigación Turística.

En Innovación Turística, el galardón ha sido para el Restaurante La Costa, mientras que la Asociación Camino del Rocío sin barreras ha recibido el reconocimiento en Accesibilidad e Inclusividad Turística. El Destino Turístico de Excelencia ha sido otorgado al Ayuntamiento de Córdoba y el título de Embajador o Embajadora de Andalucía ha recaído en MasterChef, destacando su contribución a la promoción de la región.