Miles de andaluces exigen en manifestaciones la liberación de los activistas de la flotilla

Miles de personas se han concentrado este jueves en toda Andalucía, en algunos casos en acciones que han terminado recorriendo en manifestación el centro de las ciudades, para reclamar la libertad de los activistas de la flotilla y el fin del "genocicido" en Gaza. Según la Delegación del Gobierno, en Almería se han concentrado unas 1.500 personas, en Cádiz unas 2.400 sumando Algeciras, Jerez, Rota y El Puerto, en Córdoba han superado el centenar, en Granada unos 3.000, alrededor de 200 en Huelva, 300 en Jaén y 800 en Málaga.

Málaga

En la capital, cientos de personas se han concentrado también en el centro, en la calle Alcazabilla, con numerosas banderas de Palestina y pidiendo "libertad" para los activistas de la flotilla, con cánticos como "Es un genocidio, no es una guerra" o "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".

La concentración, inicialmente convocada a las 19:00 horas en la calle Alcazabilla, se ha transformado en manifestación y ha recorrido las calles del centro, donde ha sido necesario cortar el tráfico.

Los asistentes y partidos de izquierda que secundan la protesta han reclamado la liberación de los activistas "detenidos de manera ilegal", entre los que hay dos malagueños.

Sevilla

En Sevilla, la concentración se ha registrado en la céntrica Plaza de la Encarnación, con tanta presencia de manifestantes que ha habido que cortar al tráfico la calle Imagen, que da acceso a este espacio.

Los concentrados, unos 4.000 según los organizadores, han coreado cánticos contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, con pancartas con lemas como 'O el genocidio se acaba o el mundo se para' o 'Abajo el estado de Israel'.

Con gritos como 'Netanyahu, asesino' se han distribuido por todos los rincones de la plaza sevillana en defensa de las personas arrestadas por pertenecer a la flotilla Global Sumud.

Granada

En Granada, la concentración ha sido secundada por unas 3.000 personas, según la Policía Nacional, en la céntrica Fuente de las Batallas por cientos de personas de todas las edades que, en un ambiente pacífico, han exhibido banderas palestinas y coreado consignas como "No es una guerra, es un genocidio", "Lucho contigo, pueblo palestino" o "Los niños de Gaza no son una amenaza".

Muchos de ellos han portado además pancartas con lemas como "Hay que hacer silencio cuando los niños duermen, no cuando los matan" o "Ni un respiro al sionismo".

Se da la circunstancia de que una granadina, Ana María Martín López, de Nigüelas, viajaba en la flotilla humanitaria con destino a Gaza, en concreto a bordo del 'Jeannott III', según ha dado a conocer en redes sociales la plataforma Global Movement to Gaza.

En un vídeo difundido por este movimiento y grabado con anterioridad a la interceptación de la flotilla por parte del ejército israelí, esta activista que se hace llamar Naé, miembro de BDS Granada, una plataforma ciudadana de apoyo al pueblo palestino, pide al Gobierno de España que detenga su "complicidad" con Israel y facilite su vuelta a casa.

Córdoba

En Córdoba, más de un centenar de personas se han manifestado en la mañana de este jueves en la céntrica Plaza de las Tendillas de la capital ante la situación en Gaza en una concentración convocada por el Sindicato de Estudiantes pero a la que se han sumado diversos grupos propalestinos.

Concentraciones similares se han registrado en el resto de provincias andaluzas, con numerosos participantes,

Al grito de ¡Palestina Libre!, los manifestantes, que han ido creciendo en número conformen avanzaban por las calles de Córdoba, se han parado momentáneamente frente a la sede de Vox antes de seguir su camino hasta la Subdelegación el Gobierno, donde ha finalizado la marcha.

Durante la mañana, han sido los estudiantes los que han pedido la liberación de la flotilla, en concentraciones que, según datos de la Policía Nacional, han reunido 2.000 en Granada y Sevilla y varios centenares en el resto de provincias andaluzas.