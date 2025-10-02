La Junta reconoce el fallo en el cribado de cáncer de mama y la oposición pide el cese de la consejera

La Consejería de Salud ha admitido este jueves el "fallo de información" detectado en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía y ha anunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado a llamar "una por una" a unas 2.000 mujeres en toda la comunidad con pruebas dudosas "no concluyentes".

Son pacientes con lesiones dudosas que en principio no revestían gravedad pero que deben hacerse un seguimiento ya fuera del cribado, siempre bajo criterio médico, según ha informado la administración sanitaria en un comunicado tras la reunión que la consejera Rocío Hernández ha mantenido esta mañana en Sevilla con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

Actualmente, cuando se realiza una mamografía a una mujer dentro del programa de cribado del cáncer de mama existen tres posibles diagnósticos: negativo, positivo y lesión posiblemente benigna. En el caso de diagnósticos negativos, las pacientes son informadas del resultado; en el caso de diagnósticos positivos, las mujeres son igualmente informadas y derivadas para nuevos procedimientos pero, en los casos en los que se detectan lesiones posiblemente benignas las mujeres pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica.

La consejera ha explicado que, en estos casos, hasta tres radiólogos analizan las imágenes y, en función de los factores de riesgo de cada paciente, deciden el tiempo que ha de transcurrir para la segunda prueba. Las pacientes, que viven ajenas a estas circunstancias, reciben al cabo de meses o de un año una llamada que no esperan para esa segunda cita --fijada por el radiólogo-- y sienten "alarma, intranquilidad y angustia".

"Es algo normal y creemos que hay que corregirlo, porque se puede corregir", ha señalado la consejera. El 98% de estos casos que necesitan una segunda prueba diagnóstica terminan siendo diagnosticados como benignos. Rocío Hernández ha incidido en el mensaje de tranquilidad y ha defendido que "en Andalucía tenemos un programa de cribado de mama sólido y protocolizado, que funciona bien".

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha confirmado que la Consejería "no sabe quién tomó la decisión" de no informar a las mujeres cuyas mamografías dudosas implicaron la petición de una segunda prueba complementaria --ecografía--. En la reunión mantenida con la consejera Rocío Hernández --"que ha pedido disculpas en varias ocasiones--, la Junta ha informado a Amama de que revisará las mamografías de "tres años para atrás" y que "están depurando responsabilidades".

Los puntos críticos que están confirmados por el momento por la Consejería de Salud son el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y "varios centros de salud". En cuanto al circuito preferente para las pacientes afectadas por los retrasos, Amama ha señalado que "tendría que estar ya operativo". "Nos hemos sentido ninguneadas. No venimos a hacer política sino a que se arregle", ha lamentado Claverol. La asociación está valorando presentar una demanda colectiva. La decisión final dependerá de la información y las medidas que se tomen en el plazo de un mes, ha puntualizado el abogado Manuel Jiménez.

Ha sido el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, el primero en dar el dato en comisión parlamentaria de las 2.000 mujeres que están siendo llamadas. Ha acusado al PSOE-A de "meter miedo" porque no es que haya "2.000 mujeres afectadas", sino que se trata de garantizar "que no se queda nadie fuera" y "ya veremos cuántas son". "Por eso son 2.000 llamadas, no quiere decir que sean 2.000 las afectadas, pero el PSOE prefiere el fango y dañar la imagen del Gobierno aunque sea mintiendo y metiendo el miedo a la ciudadanía", según ha trasladado Sanz.

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín. / L.O.

El PSOE Málaga dice que consejera de Salud "no puede seguir ni un minuto más"

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado que la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, "no puede seguir ni un minuto" tras los fallos en el cribado del cáncer de mama. "No puede seguir ni un minuto más al frente de esta responsabilidad después de tamaño error, después de haber puesto en riesgo la vida de tantas mujeres", ha asegurado. Aguilar ha señalado que "un error de esta naturaleza no se resuelve pidiendo disculpas, se resuelve asumiendo responsabilidades políticas", al tiempo que ha asegurado que "el de Juanma Moreno es un manual de incompetencia".

Al mismo tiempo, ha vuelto a insistir en que es necesario conocer "si ha habido errores también en Málaga". "Exigimos a la Junta de Andalucía, al delegado de la Junta de Andalucía, que examine los casos y si ha podido haber en Málaga errores en el cribado del cáncer de mama", ha dicho.

Begoña Iza, este jueves / L.O.

Adelante insiste en el "cese" de la consejera de Salud

La diputada de Grupo mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, Begoña Iza, ha insistido este jueves en demandar la "dimisión" o "cese" de la consejera Rocío Hernández ante lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama. En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Iza ha calificado de "grave e indignante esta bofetada" del Gobierno andaluz a las mujeres, lo que debe llevar a la "dimisión" de la consejera y, si no lo hace, al "cese" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Esa mujer no tiene el nivel para liderar una consejería tan importante como la de Salud", ha dicho Iza, quien ha recalcado que ya es hora de que la Junta dé "la cara" por las mujeres andaluzas. En su opinión, lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama es una muestra más de que "no se blinda un servicio público como es la sanidad", sino que se "desmonta y se privatiza".

Un programa de cribado instaurado en 1995

El programa de cribado de cáncer de mama es una estrategia de prevención secundaria, orientada a diagnosticar de la forma más precoz posible un cáncer en mujeres sin factores de riesgo añadidos. Se trata de un programa consolidado en Andalucía desde 1995, que ha crecido de forma progresiva y se encuentra en un ciclo de mejora continua. Entre las líneas prioritarias de trabajo se encuentran la mejora de la captación de la población y de su participación, la agilización del circuito diagnóstico y de los plazos de respuesta, la optimización del aplicativo informático y la resolución de incidencias puntuales.