Los puertos deportivos de Andalucía facturan 10 millones de euros en amarres este verano

Marinas de Andalucía dice que las estancias han tenido una duración media de 14 días

Puerto deportivo Duquesa Manilva.

Puerto deportivo Duquesa Manilva. / l.o.

La Opinión

Málaga

La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía, Marinas de Andalucía, hizo ayer balance de la temporada estival 2025, que ha concluido con resultados positivos en los 19 puertos asociados. Durante los meses de verano, las instalaciones náuticas han registrado una ocupación media del 80% y un volumen de facturación en amarres de 10 millones de euros en el conjunto de estos puertos andaluces.

Las estancias han tenido una duración media de 14 días, con un promedio de 17 tránsitos diarios. En cuanto a las nacionalidades más frecuentes, han destacado la española, británica, francesa, alemana y holandesa. Respecto al tipo de embarcación, los veleros han sido los barcos más frecuentes, seguidos de los barcos a motor y los catamaranes.

Una ocupación «sólida»

Según el presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón, los datos de este verano de 2025 confirman el atractivo de la costa andaluza como destino náutico de primer nivel. «Nuestros puertos han mantenido una ocupación sólida y equilibrada, con un mercado en crecimiento que refleja la confianza de los navegantes tanto nacionales como internacionales», apuntó.

Marinas de Andalucía está trabajando en varios ejes estratégicos: la captación de nuevos asociados; la promoción internacional en salones náuticos, como el recién celebrado en Southampton); la formación cualificada con iniciativas como la puesta en marcha con Michael Page, así como la apuesta por la sostenibilidad y la economía azul.

