El secretario general del PCA, Ernesto Alba, anuncia su candidatura a las primarias de IU

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y portavoz de IU, Ernesto Alba, ha anunciado este lunes su candidatura dentro del proceso de primarias abierto por la formación para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Izquierda Unida Andalucía cierra este lunes por la tarde el plazo de presentación de candidaturas y, con este paso, Alba ha asegurado a los medios de comunicación en Málaga que asume el reto "con determinación" tras una reflexión política profunda.

El objetivo, según ha explicado, es recuperar el vínculo con la gente, "poner la vista en los barrios, en nuestros pueblos y llevar las ideas de la izquierda no solo al Parlamento de Andalucía, sino también a la puerta de los colegios, las plazas de barrio, las peluquerías y los bares".

Ha lamentado que la gente que cobra menos de 1.200 euros "esté pensando que quienes mejor le defienden son los pijos de la extrema derecha", algo que considera paradójico en un contexto en el que, desde el gobierno progresista, se adoptan "medidas objetivas que mejoran la vida de estas familias trabajadoras". La clave, según su análisis, radica en que "hemos dejado de hablarles", lo que permite que otros discursos ocupen ese espacio.

El portavoz de IU Andalucía y Secretario General del PCA, Ernesto Alba / Álex Zea

Ha pedido que la izquierda deje de mirarse el ombligo y pelearse porque "la extrema derecha y la derecha están sembrando una semilla para imponer sus valores egoístas a través de los discursos de odio e individualistas".

El candidato destaca que Andalucía siempre abre un nuevo ciclo político en el Estado y que "la primera batalla por el país y por nuestros derechos se da aquí, en el Sur". Su propuesta incluye un compromiso: "Vamos a recuperar el Sur, y desde el Sur, desde Andalucía y Por Andalucía, vamos a darle la vuelta a la tortilla y acabar con la sonrisa de quienes están forrándose a costa de la salud y la vida de la gente trabajadora".

Ha hecho un llamamiento "que va más allá de la militancia de IU Andalucía", porque aunque ha reconocido que "estamos en una situación de desmotivación y confusión", se necesita "unidad y movilización" para afrontar los próximos meses. Alba ha asegurado que se presenta con humildad, pero "subido en hombros de gigantes como Julio Anguita, cuyo espíritu queremos poner encima de la mesa, para concretarlo en un proyecto político para Andalucía".

Por otra parte, Iniciativa del Pueblo Andaluz, que también formará parte de la coalición Por Andalucía, ha cerrado sus primarias con José Antonio Jiménez como candidato a la Junta. El plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de la Junta de Andalucía se cierra este lunes a las 18.00 horas.