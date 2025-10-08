Andalucía activa un plan de choque para hacer antes de diciembre las pruebas pendientes de cáncer de mama

Andalucía ha activado un plan de choque para hacer antes de diciembre las pruebas pendientes de cáncer de mama, tras los fallos en el programa de detección precoz que han afectado a unas 2.000 mujeres. La intención de la Junta es "realizar todas las pruebas que sean necesarias desde ahora hasta el 30 de noviembre para que, cuanto antes, las mujeres cuenten con un diagnóstico concluyente y puedan tener su prueba realizada".

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que no estuvo presente la consejera de Salud, Rocío Hernández, la encargada de explicar la respuesta del Gobierno andaluz a esta crisis sanitaria fue la portavoz del Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno y consejera de Economía, la malagueña Carolina España. La portavoz expuso que el 90% de "esos diagnósticos no concluyentes" están concentrados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, centro sobre el que recaerá en gran medida la aplicación del plan de choque al haberse dado allí hasta 1.800 de los 2.000 casos detectados. No obstante, Carolina España también llegó a destacar la existencia de otros focos en Málaga y la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera.

Sin derivaciones a la privada

A su vez, aclaró que "el plan no contempla derivaciones a a la sanidad privada, se va a realizar con los recursos públicos". España explicó que el plan de choque "será posible con una dotación extraordinaria de casi 12 millones de euros al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama" y "contempla más profesionales y una actividad extraordinaria de pruebas diagnósticas en sábados, domingos y festivos".

En el marco de este refuerzo, Carolina España garantizó que la Junta "incorporará de forma progresiva a las unidades hospitalarias de mama 119 nuevos profesionales: 65 facultativos de Radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería". En relación a estas incorporaciones, la consejera detalló posteriormente que se harán a través de "un incremento de plantilla con nuevas contrataciones".

A su vez, la consejera anunció que "a partir de ahora, cuando una mamografía del cribado esté informada por los dos radiólogos que marca el plan de cribados y pertenezca al grupo de hallazgos probablemente benignos pero con necesidad de seguimiento, se le notificará a la mujer".

Al mismo, tiempo, Carolina España reiteró que la Junta está haciendo en estos momentos "un análisis exhaustivo para conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido, si se han producido errores o fallos dónde han sido y tratar de corregirlo lo antes posible".

Y a la vez que se refería a la puesta en marcha de un cambio en el protocolo que se ha venido aplicando, la portavoz de la Junta recordó que estaba vigente desde el año 2011, cuando gobernaba el PSOE, por lo que le afeó a los socialistas que lo hayan calificado como "el protocolo de la vergüenza".

Información a las mujeres

La consejera explicó que "el jueves pasado se comenzó a llamar a las mujeres que tenían que ir a revisión para una segunda prueba, pero a las que no se les había dicho nada de esto" y dio por hecho que antes de que concluya la presente semana se habrá contactado con todas las afectadas.

A este respecto, la portavoz de la Junta insistió en que "todos los centros implicados están informando de manera proactiva a las mujeres en esta situación, ya sea de manera presencial o telefónica". "Les estamos explicando con claridad los resultados y los siguientes pasos asistenciales en función de cada caso; la preocupación del Gobierno andaluz es atender a la mujeres andaluzas, que se les llame cuanto antes, que se le dé una prueba para generarle certeza y para que sepan exactamente en qué situación se encuentra ", reiteró.

Pese a los fallos detectados en el programa de detección precoz de cáncer de mama, Carolina España se entregó en distintos pasajes de su comparecencia a una defensa de la gestión que en esta materia realiza la Junta de Andalucía: "Para este Gobierno, la detección precoz es clave para salvar vidas. Por ello, estamos absolutamente comprometidos y trabajamos para todas las mujeres andaluzas. Desde que llegamos al Gobierno, hemos apostado siempre por mantener y ampliar el programa del cribado de cáncer de mama", afirmó.

Crisis para el Gobierno

Al ser preguntada sobre si los fallos en el cribado se trata de la crisis más importante que ha sufrido el Gobierno andaluz durante la presente legislatura, Carolina España inició su respuesta en los siguientes términos: "Cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de mujeres, cuando estamos hablando de cáncer, obviamente es una situación delicada y complicada".

A renglón seguido, añadió que "la mayoría de las mujeres que no hemos hecho en algún momento una mamografía o una ecografía, sabemos la situación que se vive". "Por lo tanto, no sé si es la crisis más importante en esta legislatura, desde luego si es una situación que nos afecta, nos preocupa y nos ocupa bastante. Si yo fuera una mujer que me encontrara en esa situación de un diagnóstico no concluyente, lo que querría es que cuanto antes, de forma urgente, me llamaran, me dieran una cita para hacerme esa segunda prueba y cuanto antes supiera los resultados", enfatizó la portavoz de la Junta.