Días clave para tomar el control de la crisis sanitaria: más ceses y más medios en los cribados de colon y útero

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, enfrenta estos días su peor crisis desde su llegada al Palacio de San Telmo allá por 2019. Después de negar el problema y reducirlo a "cuatro casos", el dirigente popular ha desarrollado ya una batería de medidas para hacer frente a la situación que empieza por un plan de choque, contactar con las afectadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y que le ha llevado a la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, aunque este no será el único cese.

Son días de mucho trabajo en San Telmo y en varias de las consejerías del Gobierno andaluz. Moreno ha hecho que todos se pongan las pilas para intentar salir airosos de esta crisis que, a diferencia de otras anteriores, ha traspasado las paredes del Hospital de las Cinco Llagas. El presidente ha exigido a los suyos "no escatimar ni un euro" para poner fin a esta polémica y ha puesto en marcha una ristra de inciativas para que termine cuanto antes. Por el momento, parece que las medidas están dando el resultado deseado, ya que los oncólogos andaluces han valorado de forma "positiva" el plan, que consideran "un paso necesario para restablecer la confianza"

Más ceses, remodelación en el SAS y en el Virgen del Rocío

Tras el anuncio de que Hernández abandonaba su cargo en la noche del pasado miércoles, el presidente andaluz subrayó el jueves que este no sería el único. "Evidentemente, van a ser removidos de sus responsabilidades algunas personas", señaló el popular a su llegada a la sesión de control al Gobierno. Moreno centra los problemas al Virgen del Rocío, donde, según sus palabras, se concentran el 80% de los casos, y advierte a los responsables que habrá cambios en el organigrama para cerciorarse de "que esa información fluya hacia arriba".

En busca de un nuevo consejero

Moreno ha decidido hacerse cargo él en primera persona de la situación, al menos de cara a la ciudadanía. Así, ha delegado de forma temporal las competencias de Salud en su mano derecha, el ya consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Antonio Sanz. Aunque desde Presidencia se encargan de recordar que este es un puesto que el número dos del Gobierno asume de forma "interina", sí que reconocen que será una decisión que el presidente sopese. No será un anuncio inmediato, el popular busca el perfil idóneo, pero no cualquiera acepta la cartera en esta situación y a solo unos "ocho o nueve" meses de las elecciones.

Reforzar los cribados

Tras el plan de choque puesto en marcha para los cribados del cáncer de mama, el Consejo de Gobierno aprobará este miércoles una nueva batería de medidas para reforzar la dectección precoz de cáncer de colón y de cuello de útero. Más profesionales y más información ciudadana son los principales objetivos que se han planteado desde la Consejería de Salud, así como mejorar los plazos de atención que tantos quebraderos de cabeza dan en el sistema público.

Ampliar el uso de inteligencia artificial

Además del refuerzo de los cribados, el presidente de la Junta se ha comprometido a extender a toda Andalucía un proyecto piloto que se realiza en Córdoba para la detección precoz del cáncer. Desde 20219, en el Reina Sofía se utiliza una aplicación que, con inteligencia artificial, permite el diagnóstico de cánceres muy pequeños en fases muy iniciales. Ahora, el objetivo es que todos los hospitales de la comunidad puedan trabajar con esta tecnología.

Auditorías en todos los cribados

Ante el temor de que este problema se haya podido extender a otros procesos de detección precoz de cáncer. Moreno ha puesto en marcha una auditoria que revise el funcionamiento de cada uno de los cribados. Esta medida llega después de que la oposición señalara la posibilidad de que los retrasos en las pruebas no se concentraran exclusivamente en las mamografías. Así, además del de mama, se revisará qué ocurre con el cribado de cáncer de colón y el de cuello uterino.

En busca de profesionales

Para poder desarrollar todos los planes que han anunciado tanto el presidente como su consejero, el SAS pondrá en marcha un plan de contratación. El objetivo es ampliar en 119 profesionales la plantilla que se dedica a la realización de cribados, en especial de 65 expertos en radiología. Se trata de un aumento del 10% en la plantilla de radiólogos y la búsqueda no será sencilla. Desde el SAS ya se han puesto en contacto con los radiólogos que se encuentran en bolsa, sin embargo, la falta de radiólogos disponibles para incorporarse ralentizara este extremo.

Reuniones con sindicatos y asociaciones

Después de meses de falta de interlocución, el presidente se ha puesto las pilas para retomar el diálogo con las asociaciones y los agentes sociales. Moreno se reunió el viernes con el Colegio y con la Asociación Española Contra el Cáncer. Entre las propuestas que trataron está el aumento de los pagos de horas extras y continuidades asistenciales a los profesionales sanitarios que actualmente ocupan plaza en los servicios de radiodiagnóstico.

Encuentros con las afectadas

Con quien todavía no se ha podido ver el presidente es con las afectadas por estos retrasos. Desde Amama, asociación que denunció la situación, criticaron que todavía no se han sentado con ellas para afrontarla. Desde el Gobierno defienden que las puertas están abiertas y simplemente no se han conseguido cruzar las agendas hasta ahora. Es por ello que se espera que a lo largo de esta semana se pueda producir un encuentro en San Telmo.

Combatir a la oposición

Moreno trabaja con la cuenta atrás de las elecciones autonómicas en marcha. Los andaluces se enfrentarán a las urnas a finales de curso y esta crisis ya se nota en las encuestas. Sin ir más lejos, este viernes el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, desembarcó en Andalucía para reclamar la dimisión del presidente autonómico, como ya han hecho los líderes de todas las formaciones del Parlamento. Hace meses que la oposición lucha contra el dirigente popular con los problemas de la sanidad pública, pero esta es la vez que más efecto ha generado.