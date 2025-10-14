Andalucía inicia con dificultad la búsqueda de 65 radiólogos para ampliar un 10% la plantilla tras la crisis del cribado

La crisis por los fallos en el cribado del cáncer de mama ha puesto en evidencia uno de los problemas que arrastra el sistema sanitario andaluz: mantiene una plantilla de profesionales de radiodiagnóstico igual o más baja que hace unos años mientras han aumentado las pruebas (mamografías, TAC o ecografías) que se realizan y la población que se atiende. Esto ha provocado un atasco en distintos centros hospitalarios que, hasta el momento, ha tenido su máximo exponente en el cribado del cáncer de mama del Hospital Virgen del Rocío, el que atiende a un mayor volumen de población. Pero la realidad es que estos problemas no sólo afectan al cribado, sino que también inciden en los plazos del resto de pruebas diagnósticas cuyos tiempos de espera no son públicos ya que la Junta de Andalucía no publica los datos desde hace cinco años.

En Andalucía, en total, hay 625 profesionales del Servicio de Radiodiagnóstico según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, una cifra que se sitúa por debajo de la media española de radiólogos por habitante. El plan de choque anunciado por la Junta de Andalucía tras la grave crisis por los retrasos y fallos del cribado de cáncer de mama plantea la incorporación de 65 más en los próximos años. Es decir, el anuncio supondría, de llevarse a cabo, un aumento de la plantilla del 10% respecto a la existente.

La Junta de Andalucía admite las dificultades que va a encontrar para alcanzar este número. De hecho, ya ha empezado a buscar para el Hospital Virgen del Rocío a través de una llamada a los profesionales que se encuentran en la bolsa en la que según fuentes sindicales se han encontrado con dificultades por la falta de radiólogos en la bolsa disponibles para incorporarse al Virgen del Rocío. Posteriormente, se hará una convocatoria abierta.

"Va a ser muy difícil que encuentren esa cifra de profesionales disponibles. Es un anuncio un poco chocante", explica el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda. Los datos muestran esa dificultad. El pasado mes de junio la Consejería de Salud ofreció 837 contratos indefinidos en una convocatoria abierta a médicos que habían finalizado su formación MIR. De ellos 18 estaban reservados para especialistas en radiodiagnóstico. Sólo se pudieron ajudicar 9. Las otras nueve plazas siguen desiertas. Cada año inician su formación MIR en Radiodiagnóstico entre 45 y 50 personas para cubrir las vacantes que se van generando en el sistema.

En este caso, según confirman desde la Consejería de Salud, el objetivo de estas 65 personas es ampliar plantilla, no cubrir vacantes. Se distribuirán por toda Andalucía aunque principalmente en el Virgen del Rocío que atiende a una población de más de medio millón de personas. Este centro hospitalario tiene en estos momentos 55 plazas de esta especialidad por lo que si como la Junta señala el objetivo es ampliar las plazas dependientes de este centro, esto supondría casi duplicar la plantilla.

Consciente de las dificultades para alcanzar este objetivo la Junta de Andalucía trabaja también, como señaló el consejero Antonio Sanz, en una mejora de las condiciones que se ofrecen a los profesionales que se encuentran ya en plantilla para realizar trabajos adicionales o ampliaciones de jornada que permitan reforzar los programas de detección del cáncer que se encuentren más saturados.

Pruebas diagnósticas

Precisamente por estas carencias, la Junta de Andalucía ha tenido en distintos momentos contratos con clínicas privadas para la derivación de pruebas diagnósticas como mamografías, ecografías o TAC. En 2023 aprobó la licitación de un macrocontrato por dos años valorado en 200 millones de euros destinado a generar una línea de conciertos con clínicas privadas para la derivación de pacientes.

"Se hace necesaria la contratación de conciertos con empresas autorizadas por carecer de medios propios suficientes para realizar las distintas actividades y pruebas diagnósticas y, dada la experiencia acumulada en estos años, es necesario acudir nuevamente a la contratación del servicio para garantizar y dar cumplimiento a los plazos de garantía en pruebas diagnósticas a los usuarios del SAS", explica la memoria de este contrato que habilitaba recursos para realizar 23.000 mamografías, 17.000 colonoscopias o 95.000 TAC.

La Junta tenía planificado disponer de este contrato para este mes de septiembre. Sin embargo, el pasado mes de julio se vio forzada a paralizarlo tras una serie de problemas en la mesa de contratación. Y tomó la decisión de renunciar a este expediente un trámite que está completando este mes de octubre con el objetivo de poder, a continuación, habiitar a cada provincia a que formalice los contratos en función de sus necesidades. La ya ex consejera Rocío Hernández se fijó como objetivo acelerar esos expedientes para tenernos disponibles antes de fin de año.

Nuevos sistemas

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) creará una unidad de refuerzo del cribado de cáncer de mama y una de cáncer de colón, con sala de endoscopia, en el Hospital Muñoz Cariñanos. Estas unidades servirán para dar apoyo a los trabajos que se realizan en el Hospital Virgen del Rocío, donde Salud centra la crisis.

Además, tiene previsto ampliar el sistema de Inteligencia Artificial que se usa para el cribado del cáncer de forma pionera en Córdoba. A través de una inversión de 3,7 millones de euros el objetivo es que esté en todos los hospitales andaluces en 2026.