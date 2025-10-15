El 'efecto dominó' de la salida de Rocío Hernández como consejera de Salud ya se ha hecho efectivo -justo una semana después de su dimisión- en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Y, sin ir más lejos, los cambios introducidos refuerzan los roles de los dos consejeros sobre los que, junto al presidente, recaía más poder. De hecho, el hasta ahora consejero de la Presidencia Antonio Sanz irrumpe como consejero de Salud y la malagueña Carolina España asume más funciones en el seno del Ejecutivo autonómico.

Al hacer públicas estas novedades, Juanma Moreno anunció la remodelación de su equipo sin perder de vista la crisis sanitaria que afronta la Junta de Andalucía tras los fallos en el cribado de cáncer de mama: "La salud es una prioridad absoluta para mi Gobierno", aseguró en su cuenta de la red social X.

Apuesta por Antonio Sanz

Desde este miércoles, Antonio Sanz será consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía. Y, en relación a este nombramiento, Moreno destacó que "su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura".

Hasta ahora, el veterano político gaditano venía desempeñando las funciones de consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

Refuerza a Carolina España

De ahí que algunas de estas 'misiones' hayan tenido que ser repartidas por el presidente andaluz entre otros miembros de su Ejecutivo autonómico. Principalmente, ha delegado materias en la también portavoz de la Junta de Andalucía Carolina España, quien ya acumulaba varios desempeños y junto a ellos asumirá las competencias en Diálogo social y Simplificación administrativa. Además, la malagueña es consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, por lo que se presume que aglutinará esta 'media docena' de departamentos hasta el final de la legislatura, que desembocará en torno al mes de junio en la celebración de las elecciones andaluzas.

La confianza que tiene depositada Juanma Moreno en Carolina España también quedó de manifiesto, recientemente, con la convocatoria del congreso del PP andaluz, que se celebrará a principios de noviembre en Sevilla. La malagueña -que también suena con fuerza en las quinielas sobre una hipotética sucesión del alcalde de Málaga Paco de la Torre- fue situada por el barón andaluz del PP al frente de la Ponencia Política del cónclave que reelegirá a Moreno como presidente regional de la formación, en la antesala de los comicios andaluces de 2026.

A su vez, al consejero de Industria, el sevillano Jorge Paradela, han pasado las competencias de Digitalización que también llevaba Sanz. Así, Paradela incorporará a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).