La hija del profesor cordobés ingresado en la UCI en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"

Han pasado algo más de 24 horas desde que la familia y los amigos de Juan Manuel Serradilla impulsaran una campaña de recaudación de fondos para su repatriación a España, después de que el pasado 10 de septiembre fuera ingresado de urgencia en un hospital de Saigon (Vietnam) a causa de una pancreatitis aguda mientras realizaba un viaje de turismo en grupo. Aunque Juan Manuel Serradilla, profesor de la UCO jubilado, tenía un seguro de viaje, "se ha llegado a su límite de cobertura", explicaba su hija Sara, añadiendo que "la única alternativa médica segura para su repatriación, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico".

El dinero recaudado se ha duplicado en un solo día, superando ya los 50.000 euros, un 25% de los 200.000 euros marcados como objetivo para traer a Juan Manuel a Córdoba. Más de 450 personas han colaborado con donaciones a través del siguiente enlace. "Tanto yo como mi familia y todas las amigas y amigos que nos están ayudando con esto, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por vuestra generosidad y apoyo. Pero nos atrevemos a pediros algo más. Por favor, compartid el enlace de la plataforma de donación a personas conocidas, redes sociales y de todas las formas posibles", ha señalado Sara Serradilla este mismo martes.

Juan Manuel Serradilla lleva varios días sedado a raíz del shock séptico y le están fallando los riñones, explica su hija desde Vietnam a Diario CÓRDOBA. "Afortunadamente, no se está enterando ni está sufriendo", añade. "Los médicos llevan varios días diciéndonos que no hay mucho cambio, que está más o menos estable y están a la espera de poder realizar el traslado a España".

Tanto Sara, que aterrizó en Vietnam el pasado 12 de septiembre, como la pareja de Juan Manuel, que viajaba en el mismo grupo, reconocen estar "muy cansadas" y "bastante hartas" de la situación. "Al principio sí había alguna esperanza de que se pusiera mejor y pudiese volar en un avión comercial que sí cubría el seguro, pero los últimos días han sido desesperantes porque nos ha costado aceptar que mi padre dejaba de mejorar". Aunque la oleada de ayuda recibida desde ayer les ha devuelto un poco la esperanza, reconoce que "está siendo una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre. No me lo esperaba".

Contactos institucionales

Tras un primer contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se les remitió a la embajada española en Vietnam, aunque no se les ha dado más solución que ampliar el visado para los tres. Según avanza Sara a este periódico, este viernes 17 de octubre tienen cita con el cónsul español en Saigon, aunque confía que hasta entonces pueda haberse encontrado ya una solución. También están intentando, a través de familiares y amigos, ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa para ver si pueden ayudarles con un avión, "porque nos consta que ha habido casos similares en los que han ayudado", subraya Sara. Si el Gobierno les facilitara esa vía, dicen, "devolveríamos las donaciones a todo el mundo".

Además, la familia también ha iniciado contactos con el Hospital Reina Sofía de cara a un posible traslado, que es el lugar donde Sara quiere ingresar a su padre. Por otro parte, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, también se ha puesto en contacto con ella para transmitirle su apoyo, ya que Juan Manuel Serradilla formó parte del claustro de la UCO antes de jubilarse.