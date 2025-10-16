Andalucía aprueba su plan de choque para los cribados del cáncer de útero y colon: 586 contratos y 89 millones

Andalucía ha aprobado su plan de choque para desatascar también los cribados de cáncer de colon y de cuello de útero. Tras la crisis provocada por los fallos en la detección del cáncer de mama, la Consejería de Sanidad, dirigida ya por Antonio Sanz, ha planteado una reforma completa de los otros dos protocolos de cribados, que alcanzan a casi 400.000 personas en toda Andalucía. En total, se realizarán 586 contrataciones y se invertirán 89 millones en nuevos equipos, pagos extra a la plantilla y estrategias de digitalización. A estas cifras hay que añadir los doce millones y los 115 contratos ya anunciados para resolver los problemas en el cáncer de mama, detectados sobre todo el Hospital Virgen del Rocío.

Una semana después de las denuncias por los fallos en el cribado del cáncer de mama, la Junta de Andalucía anunció que ampliaría la auditoría a los otros dos grandes protocolos de detección precoz, para el cáncer de cuello de útero y para el cáncer de colon. Aunque la Consejería de Sanidad, de momento, no ha aclarado qué ha encontrado tras realizar este análisis, la consecuencia ha sido un plan de reforma estructural de sistema diseñado a largo plazo y con un alcance incluso mayor que en el caso del cáncer de mama.

Los nuevos planes de choque tienen un carácter transversal y al contrario de lo que ha ocurrido en el cáncer de mama no se centran en el Hospital Virgen del Rocío sino que se extienden a otros hospitales y centros de salud. El objetivo, según explicó Antonio Sanz, es agilizar el cribado y los protocolos de detección, así como la comunicación y la atención a todas las personas que participen en las pruebas. Del mismo modo, se incorporará un sistema de seguimiento de cada uno de los casos para evitar que se generen problemas como los que han afectado al cribado de cáncer de mama.

Contrataciones

En total, la Junta de Andalucía pretende contratar antes de mediados de 2026 a 68 profesionales administrativos que se incorporarán a los centros de atención primaria; 70 enfermeras de ginecología para facilitar la detección del cáncer de cuello de útero; 178 plazas de facultativos en digestivos, anestesia, microbiología, anatomía patológica; 64 enfermeras en endoscopia para aumentar la capacidad en las exploraciones y reducir los problemas de tiempo de respuesta; 64 técnicos en anatomía patológica; 32 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería que prestarán apoyo en procedimientos; 64 auxiliares administrativos; y 46 informáticos. Estas contrataciones tendrán un presupuesto de 37 millones de euros.

Pero dados los problemas existentes para la contratación de profesionales sanitarios, que se han visto reflejados ya en la aplicación del plan de choque para el cribado del cáncer de mama, la Junta de Andalucía va a aplicar un sistema de autoconcierto en la endoscopia digestiva con un incremento del 10% sobre la tarifa estándar. De esta forma, los profesionales sanitarios cobrarán más por la realización de pruebas en horarios no laborables. Se destinarán a estos autoconciertos 7 millones de euros.

Es el mismo modelo que se está aplicando para paliar el déficit de profesionales que realizan mamografías y ecografías dentro del plan de cribado del cáncer de mama: ante la falta de médicos disponibles en la bolsa para ejecutar las contrataciones, se incrementará el importe que se abonará a los que están en plantilla por trabajar horas extra. En esta línea iba la propuesta del Consejo Andaluz de Médicos de a los médicos se les pague 100 euros por mamografía mientras dure el plan de choque.

Mejora de la comunicación

A partir de la puesta en marcha de este plan de acción la Junta de Andalucía va a revisar la invitación que se envía a la población diana de estas pruebas y va a establecer nuevos protocolos de "acompañamiento informativo y comunicación proactiva". "Se pretende disponer de información actualizada y precisa del estado de cada paciente desde que recibe la carta hasta que tiene un diagnóstico", explicó el consejero de Sanidad, quien fija así un protocolo que corrige los errores que se han producido en el cáncer de mama.

Plan de inversiones

Por último, el plan incorpora un plan de inversiones en equipos y mejoras de los centros hospitalarios andaluces para facilitar la realización de las pruebas diagnósticas, una adecuada detección y seguimiento de los casos. En este ámbito entran medidas como la extensión de la Inteligencia Artificial o un plan de digitalización dotado con un presupuesto de 30 millones de euros.

En cuanto a las obras, el Servicio Andaluz de Salud tiene previsto invertir un millón de euros, comprenden la reforma del Área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), la ampliación del Área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) y del Hospital de Antequera (Málaga). Estas intervenciones se ejecutarán de forma progresiva, con previsión de finalización global en agosto de 2026.

Asimismo, la Junta de Andalucía prevé renovar el equipamiento diagnóstico para la realización de las endoscopias con el fin de garantizar la capacidad técnica necesaria para atender el creciente volumen de actividad derivado del programa de detección precoz de cáncer colorrectal. Esta modernización, que se llevará a cabo a lo largo del cuarto trimestre de 2026 con una inversión total de 1,8 millones de euros, contribuirá directamente a reducir los tiempos y a aumentar la eficiencia de los procedimientos diagnósticos.