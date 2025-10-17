Los viajes en tren en Andalucía tardarán menos: el baipás de Almodóvar del Río entrará en servicio en 2026

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha supervisado este viernes el avance de las obras de construcción del nuevo baipás de Almodóvar del Río, visitadas esta mañana por Diario CÓRDOBA. Puente ha anunciado que las obras culminarán en el primer semestre de 2026 y el baipás estará en funcionamiento a finales de año. El ramal conectará las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga mediante un ramal directo de enlace, “con la consiguiente reducción de los tiempos de viaje entre Sevilla y las ciudades de Málaga y Granada en unos 20 minutos”. En concreto, y según la información a la que ha podido acceder este periódico, el viaje Sevilla-Málaga en Alta Velocidad se reducirá a una hora y 40 minutos (ahora se hace en dos horas) y el de Sevilla-Granada se quedará en dos horas y diez minutos (ahora son algo más de dos horas y media).

El titular de Transportes también ha señalado que este baipás, cuya obra se inició a mediados de 2020 y que cuenta con una inversión global de 39 millones de euros, “evitará el recorrido adicional hasta Córdoba y la inversión de marcha en esta estación, con lo que permitirá tener mejores relaciones directas entre Sevilla con Málaga y Granada”. En este sentido, desde Transportes también han explicado que se conseguirá reducir la congestión actual de máquinas en la estación de Córdoba Julio Anguita. Sobre la inversión, cabe concretar que se reparte en 16,5 millones de euros para la infraestructura en sí, la vía y la energía; 14,1 millones son para el control, mando y señalización; 3,78 millones tienen que ver con las asistencias técnicas; 1,65 millones para suministros y los 2,57 restantes para expropiaciones y reposiciones.

El ministro Óscar Puente junto al alcalde de Almodóvar, Ramón Hernández. / A. J. GONZÁLEZ

“Se trata de un baipás de casi dos kilómetros de longitud que vertebra y cohesiona el territorio y ofrece a la ciudadanía andaluza mejoras directas en su movilidad, haciéndola más sostenible, rápida y accesible”, ha destado el ministro, que ha visitado los trabajos junto al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, y el alcalde de Almodóvar del Río, Ramón Hernández.

Características de los trabajos

Los trabajos consisten en la conexión de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga mediante un ramal directo de enlace (baipás) de casi 1,8 de longitud, en vía única, con un ancho de 1435 mm (el propio de la alta velocidad). La velocidad máxima que podrán alcanzar los trenes cuando pasen por aquí será de 100 kilómetros por hora y consta de tres pasos inferiores y uno superior. En concreto, el ramal enlaza con el punto kilométrico 363/224 de la LAV Madrid-Sevilla y el 5/211 de la LAV Córdoba-Málaga, aprovechando los escapes ya instalados en ambas líneas (en Almodóvar y en La Marota), y se sitúa, más o menos, a la altura de la barriada de Los Mochos.

La ejecución del ramal también afecta al trazado de la línea de ferrocarril de ancho ibérico Alcázar de San Juan-Cádiz, que ha tenido que ser rectificado en una longitud aproximada de 1.089 metros. Para posibilitar el cruce del ramal sobre la rectificación de la línea de convencional, se ejecuta una pérgola.

Visita del ministro Puente a las obras del baipás ferroviario de Almodóvar. / A. J. GONZÁLEZ

Complejidad técnica de la actuación

Según han explicado desde Adif y desde el ministerio, la culminación de esta actuación está condicionada tanto por su ubicación geográfica, en el punto de conexión de dos líneas de alta velocidad con alta densidad de tráfico, como por la coincidencia temporal con las actuaciones de renovación de la infraestructura e instalaciones de la LAV Madrid-Sevilla. Actualmente, las obras de infraestructura están prácticamente finalizadas, la vía del ramal está premontada sobre balasto y se está a la espera del suministro y montaje de los desvíos que conectarán el baipás con las LAVs en servicio. Adicionalmente, ya se han ejecutado los postes de catenaria.

Para avanzar en los trabajos ha sido necesario coordinar las obras de infraestructura, vía y energía con el desarrollo de los trabajos de CMS, así como con los trabajos de renovación que se están ejecutando en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. "Todo ello ha supuesto encajar y coordinar la ejecución de las instalaciones y las pruebas en una zona donde han de coordinarse las obras con las actuaciones propias de dos líneas de alta velocidad en servicio. Adicionalmente, ha sido necesario secuenciar las actuaciones del contrato dentro de la planificación general de la renovación de las instalaciones de señalización y protección automática de tren de la LAV Madrid-Sevilla", han detallado.

Un operario de la obra, justo delante del baipás, con el castillo de Almodóvar al fondo. / A. J. GONZÁLEZ

Desde el Ministerio de Transporte han recordado que todas estas actuaciones "contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad". Las mismas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).