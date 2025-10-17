María Jesús Montero sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama: “Juanma Moreno está desbordado y no va a hacer nada”

La vicepresidenta primera del Gobierno de España María Jesús Montero, se ha pronunciado este viernes sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía durante un acto de reconocimiento y homenaje a las víctimas sindicalistas de la Guerra Civil y la dictadura, celebrado en Córdoba. La también secretaria general del PSOE-A ha afirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “está desbordado y no va a hacer nada” para resolver la situación. Asimismo, ha criticado duramente el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

En declaraciones a los medios, antes del acto organizado junto a la Unión General de Trabajadores (UGT), la dirigente socialista insistió en que el presidente autonómico “está desbordado” y “no va a hacer nada” para solucionar el problema. Además, cuestionó las medidas anunciadas por el Gobierno andaluz: “Cuando uno plantea medidas, deben responder a un diagnóstico previo. Pero, ¿cuál es ese diagnóstico? ¿Sabemos qué ha fallado? No se ha dado ninguna respuesta”, enfatizó.

Montero atiende a los medios de comunicación en Córdoba. / Chencho Martínez

La fiebre antes de la enfermedad

A su juicio, la crisis de los cribados “es un síntoma de colapso; es la fiebre de una enfermedad”. En este sentido, exigió explicaciones sobre las causas que han originado esta situación, el estado de otros programas de detección como el de cérvix y cuántas mujeres se han visto afectadas.

Críticas al nombramiento de Antonio Sanz

Respecto al nombramiento de Antonio Sanz, Montero cuestionó que el cargo recaiga en “una persona especializada en gestionar emergencias”. “No se trata de gestionar una emergencia, sino de dirigir un sistema sanitario y evitar que los pacientes lleguen a esta situación”, subrayó. A su entender, el nombramiento de Sanz “es el reflejo del colapso existente: si cambian el nombre del consejero es porque están haciendo una operación cosmética”. Según advirtió, esta situación está provocando que “se resquebraje la confianza en el sistema público” y demuestra que Moreno “no tiene soluciones para la sanidad”.

Montero en el acto homenaje a las víctimas sindicalistas. / Chencho Martínez

Montero también criticó la acumulación de cargos en manos de Sanz, calificándola de “paradójica”: “Es llamativo que quien se encargaba de las relaciones con la prensa pase ahora a dirigir la sanidad”. Considera que el Partido Popular “está más preocupado por controlar el relato y silenciar los testimonios de las mujeres afectadas que por resolver el problema”. Además, añadió que Sanz “es un experto en apagar fuegos dentro de su partido, no en defender los intereses de Andalucía”.

Finalmente, Montero acusó a Juanma Moreno de preocuparse únicamente “por el desgaste político” y no por “la situación de las mujeres afectadas por esta crisis sanitaria”.