SATSE reclama la incorporación de los 312 fisioterapeutas comprometidos por el SAS hace ya casi un año

El Sindicato de Enfermería SATSE en Andalucía ha criticado este viernes el "grave incumplimiento" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del Pacto por la Mejora de la Atención Primaria en lo referente a la incorporación de fisioterapeutas a los centros de salud. El acuerdo incluía la actualización de competencias de estos profesionales y la contratación de 570 fisioterapeutas antes de finalizar 2024. Sin embargo, a fecha 15 de septiembre de 2025, "sólo se han incorporado 258, lo que representa apenas un 45% del objetivo previsto".

Así lo ha alertado el sindicato con datos "remitidos por el propio SAS" en una nota de prensa en la que detalla además que la distribución de estos 258 profesionales ha sido "claramente desigual" entre provincias, con 38 en Almería, 52 en Cádiz, 19 en Córdoba, 25 en Granada, 20 en Huelva, 22 en Jaén, 36 en Málaga y 46 en Sevilla. SATSE ha considerado que "esta situación vulnera el derecho de la ciudadanía andaluza a recibir una atención sanitaria integral, preventiva y de calidad".

En este sentido, el sindicato ha subrayado que la fisioterapia es esencial para mejorar la salud musculoesquelética, prevenir la dependencia y reducir la medicalización, por lo que "su ausencia en Atención Primaria tiene un impacto directo en la salud pública". Por este motivo, el Sindicato de Enfermería ha lamentado que tras "más de nueve meses de incumplimiento" el SAS no haya ofrecido explicaciones públicas ni en las mesas de negociación, y "tampoco ha presentado un calendario claro para completar la incorporación de los profesionales comprometidos, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas por SATSE".

"Esta falta de planificación y transparencia evidencia --a juicio del sindicato-- la escasa voluntad política de reforzar la Atención Primaria y de garantizar el acceso equitativo a la fisioterapia en toda Andalucía". Por otro lado, ha insistido en la "urgente necesidad de crear un registro oficial y público de las listas de espera en Fisioterapia". Actualmente, ha recordado, "no existe un sistema unificado que permita conocer cuántos pacientes esperan un tratamiento, cuánto tiempo llevan en lista o en qué zonas hay mayor saturación". Un registro de listas de espera, según señala el sindicato, sería una herramienta "clave" para exigir responsabilidades y planificar recursos de forma eficiente y equitativa.

Cartera de servicios del SAS

SATSE ha reclamado también una modificación "urgente" de la cartera de servicios del SAS en materia de Fisioterapia, para que sean los propios fisioterapeutas quienes participen en su diseño y definición, y no otros profesionales ajenos a la especialidad. Asimismo, el sindicato ha recordado la exclusión continua de los fisioterapeutas del Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico, a pesar de que tanto la Consejería de Salud como la de Deportes firmaron su inclusión, contradiciendo el papel fundamental que desempeñan los fisioterapeutas en la promoción de hábitos saludables y en la prevención de enfermedades crónicas mediante el ejercicio físico pautado y supervisado.