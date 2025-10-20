Amama convoca una concentración el domingo contra la gestión del cribado del cáncer

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha convocado una "Concentración Rosa " el próximo domingo al mediodía en Sevilla ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, contra la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, y su gobierno del proceso de los cribados del cáncer de mama.

La asociación ha denunciado que la continua privatización de los servicios sanitarios en Andalucía están poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de mujeres.

"Nuestras vidas no pueden esperar, únete a nosotras", es el lema que han escogido desde la asociación con motivo de esta concentración.

"Hacemos un llamamiento para que la ciudadanía, toda junta, mostremos nuestro rechazo a estas formas de atender y cuidar la vida de las mujeres", han explicado desde la asociación.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres en Andalucía, algunos estudios advierten de su mortalidad en diversas provincias andaluzas como Cádiz, Málaga, Sevilla, Almería, Huelva y Córdoba, con una tasa de mortalidad superior a la media nacional.

Auditoría

Desde la asociación han exigido un mayor conocimiento de las dimensiones del problema en la región, realizando una auditoria, así como una comisión de investigación parlamentaria donde todas las mujeres afectadas den su testimonio.

Amama ha reclamado con urgencia la confirmación del diagnóstico a las mujeres afectadas por los fallos en el cribado poniendo a disposición todas las pruebas necesarias.