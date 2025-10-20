La mayoría absoluta de Juanma Moreno corre peligro por primera vez en esta legislatura, según el CIS andaluz

En la antesala de las elecciones andaluzas de 2026, el Barómetro Andaluz arroja un escenario que había permanecido inédito durante toda esta legislatura en sus anteriores entregas trimestrales. La mayoría absoluta de Juanma Moreno corre peligro por primera vez, según se desprende de la nueva encuesta publicada por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), institución dependiente de la propia Junta de Andalucía a la que se conoce como el 'CIS andaluz'. Si celebraran ahora los comicios al Parlamento de Andalucía, el PP sería nuevamente la fuerza política más votada. Ahora bien, lograría un 40,7% de las papeletas y obtendría entre 54 y 56 de los 109 diputados en la Cámara autonómica. La mayoría absoluta se adquiere con 55 o más escaños y, en la cita con las urnas de 2022, los populares lograron un resultado histórico que se tradujo en sus 58 sillones actuales. Además de perder entre dos y cuatro parlamentarios, en este sondeo la estimación del voto cae en dos puntos y medios respecto al 43,1% que le concedió la hegemonía vigente.

El PSOE sigue lejos

En esta nueva oleada, el PSOE continúa como segunda fuerza política y recupera algo de terreno para acercarse, con María Jesús Montero como cabeza de cartel, a los 30 escaños logrados en los anteriores comicios por Juan Espadas. La encuesta señala que los socialistas obtendrían, en este momento, el 23,3% de los votos y esto supondría entre 26 y 29 parlamentarios, lo que los mantiene aún bastante lejos de Moreno: en la mitad de sus escaños.

Al igual que ya sucedió en la anterior cita con las urnas, Vox se situaría como tercera fuerza con el 15,9% de los sufragios. Este porcentaje equivale a entre 16 y 18 escaños, lo que implica una subida de dos a cuatro parlamentarios respecto a los 14 que tiene ahora.

En cuarto lugar, la confluencia de izquierda Por Andalucía/Sumar tendría el 8% de los votos, y esto le daría entre seis y ocho escaños en el Parlamento Andaluz que aumentarían sus cinco sillones actuales.

Por su parte, Adelante Andalucía se mantiene en quinto lugar y alcanzaría el 6,4% de los apoyos, con una subida de casi dos puntos respecto a 2022. Entonces, obtuvo dos representantes y ahora podría incrementarlos ya que se le da entre dos y tres escaños.

En esta ocasión, los resultados de la misma encuesta no reflejan la posibilidad de que el partido ultra de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, irrumpa con representación parlamentaria. Este escenario sí se asomó, por ejemplo, a la entrega de diciembre de 2024, cuando se le situó en una horquilla de 0 a 2 escaños.

Para este Barómetro Andaluz de septiembre de 2025, se realizaron 3.600 entrevistas a personas mayores de edad entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2025. Fue, precisamente, en los últimos días de ese periodo cuando trascendieron los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama que han abierto una crisis en la sanidad pública andaluza.

'Examen' a los políticos

En ese 'examen' a los principales líderes políticos que incluye cada Barómetro Andaluz, la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía es calificada como 'buena' o 'muy buena' por el 49,2% de los encuestados. Eso sí, el desglose de este porcentaje sitúa en un 40,2% a los que dicen 'buena' y solo un 9% a quienes la consideran 'muy buena'. En cambio, alcanzan un 44% los ciudadanos que la consideran 'mala' o muy mala'. En concreto, el 26,1% señala que la gestión de Moreno es 'mala' y un 17,8% que 'muy mala'. Además, un 6% la tilda de 'regular'.

Una vez más, el líder del PP andaluz sigue siendo el más conocido (95,8%) y aparece como el mejor valorado de los principales partidos, con una media de 5,02 puntos.

A su vez, el 38,8% prefiere a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía por delante de otros posibles candidatos. Entre estos, destaca la socialista María Jesús Montero con un 20% de las preferencias expresadas, mientras que ya muy lejos quedarían Inmaculada Nieto (Por Andalucía), Manuel Gavira (Vox) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), con porcentajes que no llegan en ningún caso al 4%.

Conocimiento y valoración

Respecto al porcentaje de conocimiento, a Moreno le sigue muy cerca María Jesús Montero con un 93,1%, que le otorga una proporción bastante mayor a la que solía obtener el anterior candidato socialista, Juan Espadas. No obstante, la vicepresidenta del Gobierno se lleva la peor nota en cuanto a la valoración, con 3,74 puntos de media.

Por otro lado, mucho menos conocidos que la líder del PSOE -aunque mejor valorados que ella- llegan a ser Inmaculada Nieto (30,7% / 4,99 puntos); Manuel Gavira (26,6% / 4,40 puntos) y José Ignacio García (15,7% / 5,30 puntos). Con el candidato de Adelante Adalucía se da la paradoja de que es el menos conocido y, a su vez, el mejor valorado de todos.

'Examen' a los partidos

Al igual que se llega a evaluar a los líderes, a los andaluces se les ha preguntado por los distintos partidos políticos. Así, el 21,1% considera que el PP es el que puede dar una mejor respuesta a los problemas de Andalucía comentados por los entrevistados. Le siguen el PSOE (16,5%), Vox (10,6%), Sumar/Por Andalucía (6,5%) y Adelante Andalucía (4,9%). A su vez, las alusiones son testimoniales en relación a sendos partidos que van en direcciones contrapuestas, pues uno prácticamente aterriza y el otro llegó a gobernar con el PP en la anterior legislatura. Se trata de Se acabó la fiesta (0,3%) y Ciudadanos (0,2%).

Y cuando a los encuestados se les pide que señalen al partido por el que sienten más simpatía o lo consideran más cercano a sus propias ideas, el PP aparece en primer lugar (26,5%) y le sigue el PSOE (20,5%). A continuación, estarían Vox (11,6%), Por Andalucía / Sumar (10,5%), Adelante Andalucía (4,5%), Ciudadanos (3,7%), Se acabó la fiesta (1,8%) y el animalista Pacma (1,2%).