Moreno anuncia una reforma del SAS con 4.371 contrataciones, más presupuesto y nuevos ceses por el cribado

“El modelo tradicional del SAS no funciona de forma eficiente”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha propuesto una reformar el SAS de forma “integral” tras la crisis sanitaria nacida de⁠ las incidencias en el cribado del cáncer de mama. De momento, este proceso arrancará con 4.371 contrataciones de profesionales sanitarios, con nuevos ceses y con los planes de choque ya anunciados en los cribados.

En relación con las incorporaciones de personal para paliar el déficit de personal sanitario, la Consejería de Sanidad contratará a 2.292 profesionales antes de que termine el año y otros 2.000 que se enmarcan en una contratación total de 4.371 sanitarios. “Hemos multiplicado por cuatro la inversión en equipamiento y estructura y aumentado los profesionales”, ha defendido el presidente durante su participación en el Foro ABC.

Estas contrataciones se incluirán en el presupuesto que aprobará el Consejo de Gobierno para 2026, que alcanzará los 51.597 euros, un 5,6% más que este año. Un tercio de este dinero irá destinado a la sanidad por la que, según Moreno, su Gobierno tiene “una apuesta decidida”. “Solo el SAS tiene más presupuesto que seis comunidades autónomas”, ha destacado. Además, ha puntualizado que, por primera vez, el gasto medio por habitante en sanidad está por encima de la media nacional y alcanza los 1.765 euros.

Junto a esto siguen los cambios de persona, tras la dimisión de la consejera Rocío Hernández. Moreno ha anunciado que el jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío responsable de los cribados ha presentado su dimisión y que “hay una serie de personas que también van a asumir sus responsabilidades”, aunque no ha anticipado más ceses.

La reforma estructural del sistema

La sanidad es ya la principal preocupación de los andaluces según ha revelado el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces publicado este lunes. Moreno ha defendido la gestión de los suyos, pero ha lamentado que se trata de un modelo “analógico” y ha explicado que su equipo ya trabaja en la reforma del mismo.

El SAS nació en los años 80 cuando, como ha recordado el presidente, “ni la sociedad, ni las terapias, ni las enfermedades” eran las mismas. Ante este panorama, Moreno propone un cambio generalizado en la gestión en la que colaborarán expertos autonómicos, nacionales y extranjeros. “Hay que romper una estructura que es excesivamente rígida y actualizarla a las necesidades de ahora”, ha insistido.

El presidente ha lamentado que es “complicado” contratar personal, comprar material o atajar un problema, ya que la administración “es tremendamente lenta”. “Todo el sistema está diseñado a las espaldas de la revolución digital y la tecnología”, ha desgranado para señalar que una de las principales líneas de trabajo será la digitalización del modelo. De hecho, ha subrayado que hasta hace apenas unos años hay informes que no están digitalizados.

"El error en el cribado del cáncer nos ha servido para detectar un problema y hemos actuado de manera sensata y coherente” ha defendido el presidente de la Junta, que ha asegurado que “van a salir reforzados todos los programas de cribado”. Así, ha recordado el proyecto de obras de la unidad de diagnóstico avanzado en el Hospital Muñoz Cariñamls y la contratación de “especializados en materia de cribados”.