Los autónomos andaluces, más pobres al jubilarse: cobran 358 euros menos de pensión al mes que los asalariados

La subida de la cuota a los autónomos, que ha llevado al Gobierno central a dar marcha atrás en su propuesta inicial por el ruido generado - proponía un incremento de entre 11 y 206 euros- ha sacado a relucir una de las brechas más significativas entre asalariados y trabajadores por cuenta propia: qué montante perciben a la hora de jubilarse, en el caso de Andalucía, de 358 euros menos de media.

La pensión, precisamente, es uno de los temas que están directamente vinculados a dicha cuota, que en la actualidad se sitúa entre los 200 y los 590 euros mensuales. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado una nueva proposición que congela los tres tramos con tarifa reducida de cara a 2026, mientras que incrementa de manera progresiva al resto, entre el 1 y el 2,4%, lo que se traduce en una subida de entre 2,5 y 14,75 euros al mes.

Empobrecimiento en la jubilación

Según defendía el Gobierno en su propuesta inicial, en boca de la ministra Elma Saiz, elevar la cuota de los autónomos a partir de 2026 era "el camino para que no se produzcan brechas en pensiones". En este sentido también se ha pronunciado una de las entidades que negocian este plan, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que opina que se ha perdido una oportunidad para mejorar las pensiones del colectivo.

“No podemos permitir que los autónomos que han dedicado su vida laboral a sacar adelante un negocio y que han contribuido al crecimiento económico del país estén condenados a la pobreza al llegar a la edad de jubilación", ha subrayado Eduardo Abad, presidente de UPTA. No es lo que piensan en la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), cuyo presidente, Lorenzo Amor, tildó de "sablazo" la primera propuesta del Gobierno, por lo que se mostró abiertamente disconforme de la subida de las cuotas. En cualquier caso, la negociación sigue abierta.

Pérdida de poder adquisitivo

Abad asegura que la segunda propuesta del Ejecutivo central les satisface más que la primera, "pero creemos que, a los autónomos con rendimientos más bajos, si no se le aplica una subida un poco por encima del IPC -del 4% nuestra propuesta-, pierden poder adquisitivo de cara a las futuras pensiones, que es algo muy serio y donde tenemos que volcar todos los esfuerzos, porque no se trata de cuando dejas de trabajar, sino también si tienes cualquier tipo de contingencia: si tienes un accidente de trabajo o una incapacidad, cobras en función de tus bases de cotización", recuerda.

En cualquier caso, Abad defiende que las subidas han de ser menos fuertes en los tramos más bajos y más aceleradas en los más altos porque si no, advierte, "los autónomos nunca vamos a poder tener la misma protección social de los trabajadores por cuenta ajena". "En 2022 nos dimos un sistema para que convergieran los rendimientos de trabajo y las cotizaciones para que en 10 años, en 2032, estén igualados, que es como cotizan los trabajadores por cuenta ajena. Cuanto más años pasen, tendremos menos tiempo para hacerlo y ahora nos encontramos en el ciclo alto de la economía", añade.

Situación en Andalucía

La realidad es que esa brecha existe. En Andalucía, según los últimos datos del Ministerio (que corresponden al mes de septiembre), llega a ser de media del 31%, lo que supone que, entre un trabajador por cuenta propia y otro por cuenta ajena, la diferencia en la pensión alcanza hasta los 358 euros de media. En concreto, la prestación del autónomo se sitúa en los 878 euros, frente a los 1.236 de los asalariados.

Por provincias, Sevilla, que cuenta con una pensión media más alta que la andaluza, cuenta con una diferencia entre unos trabajadores y otros de 370 euros, algo por debajo del 30%, mientras que en Málaga esta distancia es de 386 euros, también el entorno del 30%.

En los últimos días, la Junta de Andalucía, a través de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha reclamado una plena equiparación de los derechos sociales y fiscales de los trabajadores por cuenta propia para que “dejen de parecer ciudadanos de segunda". En este sentido, ha abundado que hay derechos "que siguen sin estar garantizados en igualdad de condiciones como el subsidio para mayores de 52 años, el acceso al cese de actividad (paro de los autónomos), denegado en más del 60% de los casos, o la lactancia materna en mujeres autónomas”.

Comunidades con las pensiones más altas

En el caso de las comunidades autónomas con las pensiones medias más altas, la brecha entre asalariados y autónomos es aún mayor, no solo en términos absolutos, sino también porcentualmente. País Vasco es ejemplo de ello. Los jubilados de Euskadi que habían trabajado por cuenta ajena perciben una media de 1.792 euros en su prestación, frente a los 1.078 de los que habían sido autónomos. Esto es, 714 euros de diferencia, lo que supone casi el 40% menos.

También rondan este porcentaje otras comunidades donde las pensiones son más altas que en Andalucía. Madrid también se apunta una diferencia entre asalariados y autónomos del 40%, que se traducen en 666 euros, mientras que en Navarra es del 37% (630 euros menos). Por último, en Cataluña hay una disparidad de 547 euros (36% menos).