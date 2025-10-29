Andalucía aprueba una ayuda de 1.200 euros mensuales durante un año para los enfermos de ELA

En Andalucía existen aproximadamente 600 pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que desde 2024 cuenta con su propia legislación aprobada por unanimidad y para la que se ha configurado un plan estatal de ayudas en el que participan todas las administraciones. La Junta de Andalucía ha lanzado este 29 de octubre su propio plan de actuación: abonará 1.200 euros mensuales para apoyar a las familias hasta un máximo de 14.400 euros al año.

El tratamiento de esta enfermedad, que suele tener una esperanza de vida de 3 a 5 años desde que se produce el diagnóstico, lleva a las familias a incurrir en gastos extraordinarios para los cuidados por lo que desde hace años se reivindica un marco de ayudas directas que se está impulsando a raíz de la nueva ley de la ELA.

En el caso de Andalucía, la Consejería de Inclusión Social ha aprobado un presupuesto inicial de 1,8 millones de euros para conceder ayudas máximas de 14.400 euros al año (1.200 euros al mes) a las familias con enfermos de ELA. La cuantía, según las bases de esta convocatoria se podría ampliar si es necesario.

Estas ayudas servirán para apoyar a las familias a abonar los servicios de ayuda de terceras personas, las prestaciones de fisioterapia respiratoria o motora, el transporte, las medidas de comunicación alternativa o incluso las compras de higiene personal y cuidados específicos.

Plazo hasta el 30 de junio

Todos los hogares con enfermos de ELA podrán presentar su solicitud que será evaluada en un régimen de concurrencia no competitiva de forma que se irán concediendo conforme se vayan solicitando y mientras haya disponibilidad presupuestaria. El plazo estará abierto hasta el próximo 30 de junio de 2026.

La normativa publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía establece que el pago de la subvención se efectuará de forma anticipada en el momento de la solicitud de forma que no tendrán que esperar a la finalización del año o a la ejecución de los gastos para recibir el dinero. Una vez transcurrido el periodo subvencionado sí tendrán tres meses para justificar con facturas los distintos gastos en los que hayan incurrido.

"Es una vía rápida y urgente"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció estas ayudas tras mantener una reunión con la Asociación ELA Andalucía y la Fundación Luzón, dos entidades representativas: "Hemos tramitado esta orden y la convocatoria en un acto único para que se pueda solicitar cuanto antes. Es la vía más rápida, y por eso lo hemos hecho así. Este tipo de pacientes no tienen demasiado tiempo, desgraciadamente. Para ellos, lógicamente todo es urgente", ha afirmado el presidente andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía ha reivindicado que esta iniciativa "es fruto de varios meses trabajando en unas bases reguladoras propias, que hemos consensuado con las entidades sociales. Escuchando sus necesidades y tratando de ser útiles, incorporando sus sugerencias, dentro de nuestro alcance, es decir, ofrecer medidas y servicios para hacerle la vida algo más fácil y llevadera a estas personas y a sus familias, que se merecen toda nuestro apoyo y colaboración".