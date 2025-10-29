Suspendidos 50 trenes en Andalucía por el temporal y las balsas de agua en las vías

La acumulación de agua en la infraestructura ferroviaria por el temporal de lluvias ha supuesto la suspensión del servicio de medio centenar de trenes de cercanías, media y larga distancia entre Sevilla, Huelva y Málaga.

Según informa RENFE, se han suspendido 8 servicios comerciales de Larga Distancia (Sevilla – Cádiz / Huelva/ Sevilla – Málaga / Sevilla – Córdoba y Huelva – Jabugo) y 40 trenes de Media Distancia en los trayectos Sevilla–Cádiz–Huelva.

Los trenes de Larga Distancia afectados son los que tienen destino Cádiz y Huelva finalizan su recorrido en Sevilla.

También se ha suspendido el Cercanías de Sevilla en todo el núcleo.

Renfe mantiene un seguimiento permanente de la evolución del temporal, en coordinación con Adif y las autoridades meteorológicas y de protección civil, con el objetivo de restablecer el servicio tan pronto como sea posible y siempre en condiciones de seguridad, indica en una nota de prensa.