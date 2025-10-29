Lluvias torrenciales, un tornado y una manga marina dejan un panorama caótico en Huelva, la provincia más afectada por el temporal

La provincia de Huelva se ha llevado la peor parte en Andalucía tras el paso del temporal que ha puesto en alerta roja a todo el litoral onubense. Lluvias torrenciales, inundaciones, caídas de árboles, pasando por un tornado y una manga marina, han dejado cerca de 300 incidencias atendidas por el servicio de emergencias 112.

Las anegaciones del viario, sótanos, locales y plantas bajas, así como las incidencias en carretera por balsas de agua y barro, y la caída de ramas, árboles y elementos del paisaje urbano concentran la mayor parte de las peticiones de asistencia al 112.

Un tornado en Gibraleón con un herido grave

En Gibraleón, el consorcio de Bomberos de la provincia de Huelva ha actuado tras el paso de un pequeño tornado que ha levantado techos, desplazado estructuras de torres eléctricas y provocado la rotura de cables.

Durante estos hechos una persona ha resultado herida grave y se encuentra hospitalizada tras caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de Gibraleón.

Caída de una catenaria y desalojo de una Unidad de Salud Mental

Entre los numerosos cortes de carreteras destacan la HU-3101 en el Puente de la Ribera, así como el corte de la vía que va al cementerio en la capital. Cortado el túnel de la A-92 en el hito 4.5 a la altura del Acebuchal. Entre Niebla y San Juan del Puerto se ha interrumpido la circulación férrea por la caída de la catenaria con 36 viajeros afectados de un tren que circulaba por este punto. También se han registrado incidencias en la carretera Nacional 431, en Gibraleón y San Juan del Puerto, por la caída de árboles

En Valverde del Camino (Huelva) se ha desalojado de forma preventiva la Unidad de Salud Mental debido a la anegación del inmueble y se ha anegado el sótano del Colegio María Auxiliadora, que ha podido mantener la actividad con los alumnos en las plantas más altas. En Cartaya se ha evacuado al 60% del alumnado debido a anegación del centro, según ha detallado la Policía Local de esta población.

Paisaje caótico en Mazagón con hasta 160 litros en 12 horas

La acumulación de agua por precipitaciones en este miércoles experimentaron un "repunte especial de 160 litros en 12 horas" en Mazagón (Huelva) o de hasta 120 en Palos de la Frontera y Moguer, según informó Aemet.

En el enclave costero de Mazagón hubo varias inundaciones, la más relevante tuvo lugar en la Avenida de los Conquistadores, que es la más cercana a la playa y en la parte baja, y también en la Avenida de Santa Clara, en la parte alta en varios puntos.

Una manga marina en Isla Cristina

Por su parte, el municipio de Isla Cristina, ha registrado numerosas incidencias en la mañana de este miércoles debido a las fuertes lluvias caídas en "muy poco tiempo" y el paso de una manga marina que han provocado muros y árboles caídos, afecciones a instalaciones municipales y colegios e inundaciones de calles y viviendas.

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha detallado que se han caído muros, árboles, placas solares, se han visto afectados diferentes instalaciones deportivas y colegios", pero lo que más "le preocupaba" eran las viviendas, ya que "ha habido casas inundadas", pero "bomberos y personal del Ayuntamiento están trabajando para achicar el agua". Además, ha señalado que no hay que lamentar daños humanos.

Anegaciones en Almonte tras caer más de 100 litros por metro cuadrado

Las fuertes lluvias de este miércoles han provocado numerosas incidencias también en el núcleo onubense de Almonte, al caer cien litros por metro cuadrado, de hecho, se tuvo que prohibir la circulación de tráfico durante varias horas, aunque tras las tareas de achique se ha ido restableciendo el tráfico a lo largo del mediodía.

Las lluvias torrenciales han provocado anegamientos puntuales en diferentes zonas del casco urbano y caminos rurales debido a la saturación temporal de la red de saneamiento. Además, a mediodía la Policía Local cortaba la circulación de tráfico en el municipio debido a la acumulación de agua, aunque pasadas las 15,00 horas se ha podido restablecer la circulación gracias a la tareas de achique.

Más de 100 incidencias en Huelva capital, aunque "no graves"

El Ayuntamiento de Huelva ha destacado la "mañana intensa de trabajo" en la capital, donde los servicios públicos y de emergencias municipales han atendido más de un centenar de incidencias durante la jornada "sin incidentes graves que reseñar".

Los bomberos han realizado más de un centenar de actuaciones, las más importantes, por afectar directamente a personas, el rescate de dos mayores en una vivienda inundada de la calle Santa Ana y la retirada de un vehículo atrapado por la rotura de una pileta en la calle Ruiz de Alda. Además, se han atendido caída de toldos, ramas e inundaciones provocadas principalmente por la acumulación de hojas arrastradas por las rachas de viento.