Andalucía alcanza su récord de recaudación en el IRPF: un 10% más de ingresos y otros 200.000 contribuyentes más

El presupuesto récord de la Junta de Andalucía para 2026, que asciende a 51.597 millones de euros, se sustenta sobre el crecimiento económico de la comunidad y de toda España durante los últimos años. La creación de nuevas empresas, la mejora de los datos de empleo o el volumen de operaciones económicas permite un aumento de los ingresos en los principales impuestos de gestión autonómica pese a los siete planes de rebajas fiscales aprobados durante los últimos años.

La previsión de la Junta de Andalucía es que conseguirá incrementar el próximo año en un 10,2% los ingresos por impuestos cedidos de gestión propia y por aquellos gestionados por el Estado, lo que supone 2.400 millones de euros más hasta alcanzar un récord de recaudación que permitirá a su vez incrementar los gastos y las inversiones hasta su mayor registro de los últimos años.

"Estamos cumpliendo todas las reglas fiscales, hemos reducido el ratio de deuda y hemos mejorado nuestra solvencia financiera. Estamos dando confianza a la inversión y eso es clave para que las nuevas empresas se quieran instalar en nuestra tierra. Las reducciones fiscales han permitido un aumento de la recaudación y del número de contribuyentes", resumió la consejera de Hacienda, Carolina España, quien por primera vez detalló las líneas generales de su presupuesto acompañada por todo su equipo.

IRPF

El impuesto que más crecerá en 2026 será precisamente el IRPF, precisamente el tributo en el que ha centrado la Junta de Andalucía sus últimas rebajas fiscales (como las ayudas por las cuotas de los gimnasios o las mascotas). En total, se estima que se alcanzarán los 10.803 millones de euros, lo que supone un 10% más que el pasado año. Un incremento de 1.000 millones de euros. No obstante esta cifra está calculada sobre la estimación de la última declaración de la renta contabilizada y no sobre la del próximo año por lo que las medidas de rebajas fiscales no se aprecian en este cálculo.

Este aumento, según las estimaciones de la Consejería de Hacienda, se apoya sobre todo en los tramos de rentas medias, superiores a los 30.000 euros anuales. Es ahí donde se concentran buena parte de los nuevos contribuyentes y donde más se está recaudando. La estimación es que en 2026 se superen los 4,5 millones de personas que formalizan la declaración de la renta con un ritmo de crecimiento de 200.000 personas al año. Esta cifra supone casi un millón de personas más de las existentes en 2018.

Transmisiones Patrimoniales

No será el único impuesto en el que la Junta de Andalucía prevé un incremento de la recaudación. El segundo gran tributo cedido (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) se elevará un 4% el próximo año, lo que supone en torno a 90 millones más hasta rozar los 2.300 el próximo año. Así la Junta opta por un “criterio de prudencia” al detectar una “estabilización de la evolución del mercado de compraventas de inmuebles y formalización de hipotecas tras los últimos años de crecimiento”.

Impuesto sobre el Patrimonio

Un tercer tributo en el que la Junta de Andalucía prevé aumentar la recaudación es el Impuesto sobre el Patrimonio. Tras los años de conflicto con el Estado, que llegó al Tribunal Constitucional, por la creación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, el Gobierno autonómico decidió recuperar este tributo para las personas con ingresos superiores a tres millones de euros al año.

Para el próximo ejercicio 2026, la Consejería de Hacienda estima que podrá recaudar 34,2 millones de euros por este concepto, dos millones más de lo previsto en 2024. "Es un impuesto que no queremos y que se quitará en cuanto el Gobierno retire el Impuesto a las Grandes Fortunas. Es poco dinero el que aporta y mucho el impacto económico que tiene", explicó la consejera Carolina España.

Canon del Agua

La Junta de Andalucía mantendrá en 2026 una previsión de ingresos por el canon del agua basada en la subida en esta tasa finalista aplicada en 2025. En total se estiman unos ingresos de 166 millones por la aplicación de este importe extra en las facturas domésticas y de las empresas.

Este dinero permite precisamente que se haya incrementado el presupuesto destinado a inversiones en infraestructuras vinculadas a la sequía y a la protección frente a las inundaciones. En total, en 2026 se estiman 420 millones de euros.

"Gastamos ya más de lo que ingresamos por el canon de mejora", explica el departamento de la Consejería de Hacienda que descarta de momento una nueva revisión del canon.