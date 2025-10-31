Andalucía aumenta casi un 5% el presupuesto de la Agencia andaluza de Emergencias para 2026

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes durante la comisión del Parlamento de Andalucía un aumento cercano al 5% (4,79%) para la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (EMA) en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que alcanza así los 271,6 millones de euros. Esto supone casi un 45% del presupuesto destinado a las áreas de Presidencia y Emergencias, que asciende a 613,3 millones de euros. Con respecto a las cuentas del 2025, la partida en estas materias aumenta casi un 6% (5,89%).

Antonio Sanz ha aludido a la consolidación de un modelo de gestión de las emergencias en Andalucía que integre una perspectiva global, a través de la EMA. El consejero ha destacado que "estamos convencidos de que, a través de la optimización de los recursos humanos, la mejora de su formación y la modernización de sus recursos materiales, se presta un servicio a la ciudadanía más ágil y eficiente", tal como ha recogido la Junta en una nota.

Personal Infoca

En esa línea, ha recordado que el Gobierno andaluz "vuelve a cumplir con su palabra dada acerca de la estabilización del personal del Plan Infoca a lo largo de todo el año, algo a lo que destinaremos más de ocho millones". El consejero ha resaltado que era "una histórica demanda de nuestros profesionales que este Gobierno abordó desde el inicio de la legislatura y cuyo compromiso ha ido quedando reflejado en todos y cada uno de los presupuestos que hemos ido presentando".

En cuanto a medios materiales, ha anunciado la incorporación de quince nuevos vehículos autobombas (6,9 millones de euros), la modernización y adaptación de los materiales del operativo Plan Infoca (46,3 millones), o los 16,7 millones previstos del contrato de emergencias del 112, donde se recogen la mayoría de las demandas de los profesionales. Además, ha puesto en valor "una serie de inversiones que son absolutamente fundamentales en la gestión de emergencias en nuestra tierra".

Medios aéreos

En este sentido, ha destacado las contrataciones de medios aéreos, imprescindibles en las actuaciones de lucha contra incendios (36,3 millones de euros), con un incremento presupuestario de más de 8,9 millones de euros. También ha resaltado la puesta en marcha de los Cecop de El Rocío y el Cerro del Cabezo. De ellos ha asegurado que "son importantes para la seguridad de los andaluces por albergar romerías tan multitudinarias".

Otros proyectos que ha subrayado son la financiación de un sistema audiovisual para las salas de crisis de la sede del 112 en Málaga y Sevilla, así como para la sala de crisis y sala de operaciones del Centro Operativo Regional de Sevilla (aumenta 0,8 millones de euros); y la construcción del subcedefo de Tolox y el cedefo de Alhama (9,6 millones de euros), con lo que se alcanzan los 24 cedefos y 10 subcedefos en toda Andalucía.