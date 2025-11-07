El PP de Málaga presume en Sevilla: "Juanma es malagueño"

Con el patio político del sur tan agitado y la cercanía de las elecciones sugiriendo la complicada defensa de una mayoría absoluta, en el Congreso Regional del PP salta a la vista la apuesta por las tonalidades blancas y verdes a la que viró un buen día el proyecto de Juanma Moreno. Los colores de la bandera andaluces le ganan al azul -que no está precisamente ausente- en la decoración que reina en el Palacio de Ferias de Sevilla (Fibes). Y como muestra vale que el blanco y el verde han sido empleados para montar en una llamativa camioneta un stand bautizado como 'La librería de Juanma'. O sea, un 'altar' consagrado a la venta del libro 'Manual de convivencia', que ha estrenado Moreno esta misma semana como si de una actividad paralela del cónclave o de un 'masaje' en tiempos difíciles se tratara. Cuando menos, es un ilustrativo detalle que deja claro hasta qué punto será proyectado el liderazgo de Moreno este fin de semana, que culminará con su cuarta elección como presidente del PP andaluz. El nombre de 'Juanma', en clave elogiosa, será desgastado de tanto usarlo y cada delegación lo adapta a sus circunstancias. Unos y otros lo elevan sin llegar a la 'paternidad' que se atribuye el PP de Málaga, que presume en Sevilla -y allá dónde va- de lo que no puede alardear otra provincia: "Juanma es malagueño".

Al PP de Málaga esa idea, con la que recuerda que el presidente andaluz es uno de sus afiliados, le funciona. Le acompaña en los últimos años y le ha valido para terminar de consolidarse como la 'primera potencia' de su partido en el sur. En este mismo cónclave, vuelve a ser con una notable ventaja sobre las demás la delegación con más compromisarios. Y el malagueñismo de Moreno, incluso ante un evento radicado en territorio hispalense, es exhibido con orgullo, incluso como el centro de la estrategia con la que abordarán los populares malagueños la inminente carrera electoral andaluza. Quedó claro, en las horas previos a este Congreso Regional, cuando el número 2 del PP de Málaga, José Ramón Carmona, difundió un vídeo grabado junto a la sede provincial en el que decía precisamente eso: "El presidente andaluz y del PP de Andalucía es malagueño y en el congreso lo apoyaremos como la delegación más numerosa".

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante su intervención en el Congreso Regional. / l.o.

Intervención de Patricia Navarro

Ese respaldo del PP de Málaga a la gestión de Moreno fue expresado este viernes por su máxima dirigente, Patricia Navarro, en una mesa redonda de los presidentes provinciales del PP andaluz.

Fue una de las actividades iniciáticas del cónclave y todos los ponentes vincularon sus éxitos locales a la figura de Juanma Moreno, siguiendo la estrategia regional para relanzar su liderazgo en época electoral con este congreso como punto de despegue.

El poder territorial adquirido por el PP de Málaga en estos últimos años fue atribuido por su presidenta provincial, Patricia Navarro, al arrancar su intervención, "al avance que ha tenido la provincia desde que Juanma Moreno es el presidente de Andalucía". A Moreno y a su equipo agradeció Navarro, enseguida, que "haya sacado de los cajones los proyectos que otros habían olvidado".

Lo hizo sin la necesidad de mencionar explícitamente a la herencia socialista. Y, con las mismas, la presidenta malagueña del PP encadenó ataques a baronesa sureña del PSOE, María Jesús Montero, reprochándole que antes ocultaba el abandono inversor de la provincia por parte de la Junta socialista "al no provincializar los presupuestos", y que ahora en el Gobierno nacional sigue la misma senda al ni siquiera elaborar las cuentas anuales.

Incluso, en este punto, Navarro aprovechó para exhibir en esa misma tarima la campaña de recogida de firmas del PP para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez bonifique el peaje de la autopista AP-7, en la Costa del Sol: "La de Málaga es la única provincia andaluza que tiene autopistas de peaje", recalcó la presidenta provincial de los populares malagueños.

Llegada de Juanma Moreno

Y precisamente, mientras se celebraba esta actividad con los presidentes provinciales del PP en el plenario, instantes antes de que tomara la palabra después de varios compañeros Patricia Navarro, hizo su entrada en el Palacio de Congresos sevillano el propio Juanma Moreno. Incluso, el inicio de la intervención de la dirigente malagueña fue retrasado sobre la marcha y se 'pinchó' la música que anunciaba la llegada del presidente andaluz.

Áún no habían llegado los relojes a marcar las seis de la tarde, y justo detrás de Moreno en el habitual baño de multitudes, también se veía a otros dos popes malagueños del 'partido de la gaviota' con intervenciones programadas en esta primera jornada: el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP nacional y diputado por Málaga, Elías Bendodo, y la consejera portavoz de la Junta que ha coordinado la ponencia política de este cónclave regional, Carolina España.

La delegación más numerosa

Al igual que sucedió hace cuatro años en el anterior cónclave de Granada, la provincia de Málaga aporta al evento orgánico de los populares andaluces la delegación más numerosa de toda la comunidad autónoma. El PP malagueño cuenta esta vez -en el ferial hispalense de Fibes- con una expedición aún más amplia, compuesta por 357 compromisarios (290 electos y 67 natos).

Además de que ninguna otra provincia andaluza está representada con una cuota de delegados tan elevada entre los 2.160 compromisarios participantes, solo la de Granada está al igual que la malagueña por encima de la barrera de los 300, con 313. El tercer lugar le corresponde a Cádiz, con 297, mientras que el cuarto puesto es para el PP de Sevilla, con 272 y casi empatado con el de Córdoba, que tiene un compromisario menos.

Este reparto de los compromisarios entre las ocho provincias andaluzas se realiza en función de dos variables principales: los resultados electorales y el número de afiliados. Y fue, precisamente, la cosecha recogida en los comicios regionales de 2022 lo que terminó de ensanchar la condición del PP malagueño como la 'primera potencia' de su partido en el sur. La de Málaga es la provincia que, con diez escaños, aporta más sillones a los 58 que dieron la mayoría absoluta a Juanma Moreno.

Igualmente, los populares malagueños se han encargado de sacar músculo en la misma dirección durante los grandes procesos orgánicos más recientes. Hace tres semanas, la formación provincial se reivindicó como la que más apoyos había recabado -con un total de 11.037 avales- para la candidatura de Juanma Moreno a revalidar su liderazgo al frente del PP andaluz, algo que refrendará este cónclave.

Y ese mismo 'primer puesto' en los avales fue publicitado por el PP de Málaga el pasado verano, cuando tocó hacer lo propio para la reelección de Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional del partido. Y, de hecho, en sus dos últimas visitas a tierras malagueñas, a Feijóo no le ha quedado otra que introducir en su discurso la coletilla de que esta fue la provincia española que más avales reunió para su reelección como líder orgánico en la madrileña calle Génova.