El Sabadell reafirma su voluntad de crecer y su apuesta por Andalucía

Ha reunido a más de 1.500 directivos en las convenciones anuales de sus seis direcciones territoriales, entre ellas la de la zona sur

El director territorial Juan Krauel.

El director territorial Juan Krauel. / l.o.

La Opinión

Málaga

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que el banco «está preparado» para crecer más, ser más rentable y, textualmente, ser el mejor de España, según informó ayer la entidad. El CEO del Sabadell hizo estas afirmaciones en una serie de reuniones con más de 1.500 directivos de las seis Direcciones Territoriales de la entidad, que se han celebrado en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián.

González-Bueno destacó la voluntad de «acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida» para los accionistas.

También celebró que «los niveles de compromiso están en récord histórico» y que el valor diferenciador del banco es, textualmente, su capacidad comercial y su vocación de servicio.

El consejero delegado subrayó los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027, que incluyen el incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, el foco en España, el avance del proceso de digitalización, la eficiente gestión de los costes y la mejora del perfil de riesgo.

En este sentido, el director territorial, Juan Krauel, en la convención de la dirección territorial sur, habló de futuro. «Nuestro equipo es la base del éxito y en los próximos años toca dedicarse a lo de siempre: trabajar para ofrecer a familias y empresas de Andalucía, Extremadura y Canarias, los mejores productos y servicios y ser útiles en los territorios en los que estamos presentes», afirmó.

