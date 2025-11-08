Un policía resulta herido de bala en un tiroteo durante una operación contra el narco en Sevilla

Un policía ha resultado herido grave de bala durante un tiroteo este sábado en la localidad sevillana de Isla Mayor, tal como confirman fuentes de la Policía Nacional. Los hechos han tenido lugar en el transcurso de una operación contra el narco, cuando el autor o autores de los tiros comenzaron a disparar al detectar la presencia de los agentes. La víctima ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario, "donde la están operando en estos momentos", según apuntan estas mismas fuentes.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el suceso ha tenido lugar durante un operativo contra el narcotráfico en esta localidad sevillana. En ese despliegue policial, el autor o autores de los hechos empezaron a tirotear cuando detectaron la presencia de las autoridades, resultando herido uno de los agentes que formaba parte del dispositivo.

En estos momentos se ha establecido un importante operativo para detener al autor o autores de los disparos, tal como detallan desde la Policía Nacional.