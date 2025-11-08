El PP de Málaga gana peso en la Ejecutiva Regional: Jacobo Florido y Raúl Jiménez estarán en el núcleo duro de Juanma Moreno

En congresos como el que está celebrando el PP andaluz, las horas pasan en ocasiones sin grandes novedades hasta que, de repente, el tiempo se detiene ante cierto momento que ha sido revestido de trascendente. Es lo que viene sucediendo cada vez que Juanma Moreno da a conocer los nombres de los integrantes de la candidatura que se harán cargo del Comité Ejecutivo Autonómico. Y, en esta ocasión, el PP de Málaga ha ganado peso en esta Ejecutiva Regional, ya que tanto el concejal malagueño de Turismo, Jacobo Florido, como el responsable de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez, estarán en el núcleo duro de Juanma Moreno.

De este modo, los populares malagueños han logrado una vicesecretaría más en la dirección andaluza del partido que afrontará las elecciones autonómicas de 2026. Y, de hecho, Florido continuará como vicesecretario de Análisis Electoral del PP andaluz y Jiménez -que fue concejal también del Ayuntamiento de Málaga- se hará cargo de la vicesecretaría de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro.

Asimismo, el nombre de la consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha vuelto a irrumpir en el discurso de Moreno para encomendarle la presidencia del Consejo Asesor del PP andaluz, después de que en el congreso de 2021 fuese nombrada presidenta de la Unión Interparlamentaria cuando aún era la diputada nacional y no había aterrizado en la Junta.

Y el Comité de Derechos y Garantías le ha sido confiado nuevamente al antaño presidente del PP de Málaga, Manuel Atencia: "Lo ha hecho muy bien", dijo Moreno sobre Atencia.

Juanma Moreno observa imágenes de compañeros asesinados por ETA, entre ellos el malagueño José María Martín Carpena. / L. O.

Vocales de su confianza

Igualmente, entre los 22 vocales que le acompañan en su Comité Ejecutivo Autonómico, Moreno se ha reunido en clave malagueña de personas a las que lleva años muy unido: el secretario general de la Presidencia de la Junta, su amigo de juventud Juan Manuel Muñoz; la presidenta provincial del PP y delegada de la Junta, Patricia Navarro; el expresidente del PP de Málaga que le secundó en el Gobierno del cambio y ahora es dirigente en Calle Génova, Elías Bendodo; o la propia Carolina España.

Además, de otro órgano como es la Junta Directiva Regional, formarán parte como miembros natos los regidores de Málaga y Marbella, Paco de la Torre y Ángeles Muñoz, respectivamente; o el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.

Una segunda vicesecretaría

El PP de Málaga sale de este congreso con dos de las vicesecretarías propuestas por Juanma Moreno, una más que en el anterior cónclave celebrado en Granada hace cuatro años.O sea, con una segunda vicesecretaría que no afloró aquella vez.

Cada congreso destapa un manojillo de nombres, de cada provincia, a los que la organización política de turno les reparte las funciones de su dirección regional. Hace cuatro años, en el congreso del PP andaluz, la reelección del malagueño Juanma Moreno como barón regional se vio acompañada por una 'cuota malagueña' que situó a Ana Carmen Mata como la vicesecretaria que le había correspondido a esta provincia, y continuó en la Ejecutiva autonómica con un papel destacado en materia de políticas sociales.

Luego, Mata se convirtió en la alcaldesa de Mijas y, hasta ahora, quien venía ostentado el papel más destacado por parte del PP de Málaga -más allá de Moreno- ha sido el concejal de Turismo de la capital malagueña, Jacobo Florido, al frente de la vicesecretaría de Análisis Electoral a la que se incorporó posteriormente y ahora ha reeditado.