Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

Sanidad activa una alerta por Listeria en un chopped de la marca de DIA ‘Nuestra Alacena’

La AESAN insta a los consumidores que tengan este producto en su domicilio a no consumirlo

Sanidad activa una alerta por Listeria en un chopped de la marca de DIA ‘Nuestra Alacena’

Sanidad activa una alerta por Listeria en un chopped de la marca de DIA ‘Nuestra Alacena’ / El Correo

Claudio Guarino

Sevilla

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectarse la presencia de Listeria monocytogenes en un producto cárnico procedente de España.

El aviso fue comunicado por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), y afecta al producto Chopped lata finas lonchas de la marca Nuestra Alacena (DIA).

Detalles del producto afectado

  • Nombre del producto: Chopped lata finas lonchas
  • Marca comercial: Nuestra Alacena (DIA)
  • Formato: Envasado loncheado de 150 g
  • Número de lote: 252771
  • Fecha de caducidad: 18/11/2025
  • Condiciones de conservación: Refrigerado

Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial del producto se ha realizado en Andalucía, aunque no se descarta que existan redistribuciones a otras comunidades autónomas. Las autoridades autonómicas han sido notificadas para proceder a la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.

Recomendaciones a los consumidores

La AESAN insta a los consumidores que tengan este producto en su domicilio a no consumirlo.

En caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con listeriosis —como fiebre, vómitos o diarrea—, se recomienda acudir a un centro de salud.

Las mujeres embarazadas deben prestar especial atención y consultar las recomendaciones de la AESAN sobre higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse durante el embarazo, debido al riesgo que la Listeria monocytogenes representa en la gestación.

Asimismo, se recuerda la importancia de mantener unas correctas medidas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 75% de los andaluces prefiere ser ingresado en los hospitales públicos
  2. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  3. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  4. 44 personas afectadas en Córdoba por una toxiinfección alimentaria tras comer montadito de pringá
  5. Si preparas oposiciones, 2025 es tu año: la Junta saca una oferta récord de 3.379 plazas de empleo público
  6. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  7. La nueva ley de turismo de Andalucía contemplará multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turísticas irregulares
  8. Medio millón de funcionarios andaluces podrán recuperar su paga extra gracias al Constitucional

Sanidad activa una alerta por Listeria en un chopped de la marca de DIA ‘Nuestra Alacena’

El PP de Málaga presume en Sevilla: "Juanma es malagueño"

El PP de Málaga presume en Sevilla: "Juanma es malagueño"

Elías Bendodo: "Juanma Moreno nunca lo ha tenido fácil, lo mejor está por llegar"

Elías Bendodo: "Juanma Moreno nunca lo ha tenido fácil, lo mejor está por llegar"

Al congreso del PP en coche de caballos

Al congreso del PP en coche de caballos

Juanma Moreno retoma su "vía andaluza" y recupera la sintonía con los sindicatos tras la crisis sanitaria

Juanma Moreno retoma su "vía andaluza" y recupera la sintonía con los sindicatos tras la crisis sanitaria

El doble "voto útil" de Juanma Moreno: el PP se conjura en su congreso andaluz frente a Vox y Pedro Sánchez

El doble "voto útil" de Juanma Moreno: el PP se conjura en su congreso andaluz frente a Vox y Pedro Sánchez

La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios

La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios

El Sabadell reafirma su voluntad de crecer y su apuesta por Andalucía

El Sabadell reafirma su voluntad de crecer y su apuesta por Andalucía
Tracking Pixel Contents