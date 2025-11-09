Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso Regional del PP

El PP de Málaga sale del congreso con "el encargo de Juanma Moreno de subir una marcha más"

"Hay un nuevo impulso para seguir trabajando por y para los malagueños y no caer en la trampa de la crispación del PSOE", afirmó la presidenta provincial, Patricia Navarro

Miembros del PP de Málaga con Feijóo y Moreno durante la clausura del Congreso Regional de Sevilla.

Miembros del PP de Málaga con Feijóo y Moreno durante la clausura del Congreso Regional de Sevilla. / L.O.

Cristóbal G. Montilla

En cuanto el Congreso Regional del PP ha echado la persiana en el ferial hispalense de Fibes, los populares malagueños han hecho balance. Y, con las mismas, han salido a proclamar que salen del cónclave con "el encargo de Juanma Moreno de subir una marcha más". "Hay un nuevo impulso para seguir trabajando por y para los malagueños y no caer en la trampa de la crispación del PSOE", afirmó la presidenta provincial Patricia Navarro.

La vía andaluza

La presidenta provincial recalcó que “los malagueños tienen plena confianza en la vía andaluza, que no es otra que la de gobernar para todos, con moderación y diálogo pero, sobre todo, con presupuestos y responsabilidad para planificar y ejecutar los proyectos e infraestructuras que mejoran su calidad de vida".

"Es lo que venimos haciendo durante décadas en ayuntamientos como el de Málaga, desde hace siete años en la Junta de Andalucía y esperamos que muy pronto también desde el Gobierno de España", ha subrayado.

A su juicio, en el Congreso de este fin de semana "se han sentado las bases para que Andalucía siga destacando por su estabilidad y su dinamismo; para que provincias como Málaga continúen liderando ese crecimiento en materia económica y de creación de empleo y oportunidades".

Moreno, en la clausura al XVII Congreso del PP de Andalucía

Moreno, en la clausura al XVII Congreso del PP de Andalucía / Julio Muñoz (EFE)

Felicitación a Moreno

Navarro también ha felicitado al reelegido presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y destacó que la fuerza de la formación reside en su capacidad para "anteponer las siglas de Andalucía a la del partido". "Trabajar por los andaluces y los malagueños es presentar ocho presupuestos en ocho años, algo de lo que debería aprender María Jesús Montero", añadió.

La dirigente popular ha afirmado que la dirección provincial del partido asume la “gran responsabilidad” de su nuevo peso en los órganos ejecutivos del PP andaluz. “Es un acicate para seguir desarrollando los proyectos que marcarán el progreso y el futuro de Málaga”, señaló.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del 17 Congreso del PP-A, en Sevilla.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del 17 Congreso del PP-A, en Sevilla. / JOAQUÍN CORCHERO (EP)

Un Gobierno sin cuentas

Fiel al discurso que practica contra el Ejecutivo nacional, Navarro dijo que el de Sánchez es "un Gobierno sin cuentas, sin estabilidad y sin otro cometido que mantenerse en el poder". En su opinión, "el Gobierno de Sánchez no tiene las herramientas, que son los Presupuestos Generales del Estado, pero es que tampoco tiene la voluntad política de impulsar el desarrollo de Málaga"

"Cuando no mueves un dedo en siete años para mejorar las carreteras, ni siquiera con actuaciones de emergencia como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida; cuando te niegas a impulsar el tren litoral, a bonificar el peaje de la AP-7 o cuando mantienes rotas durante un año las escaleras del Cercanías del aeropuerto, podemos decir que el PSOE tiene un plan bloquear a esta provincia", lamentó Navarro.

