La Asociación contra el Cáncer exige más "transparencia" tras la crisis de los cribados: pide los tiempos de espera para mamografías

La Asociación Española contra el Cáncer ha acudido a las dos reuniones convocadas por la Consejería de Sanidad para realizar un seguimiento de los fallos en los cribados. También fue de las primeras en reunirse con Antonio Sanz cuando asumió su nueva responsabilidad y se desmarcó de la manifestación convocada por Amama. Pese a esto, mantiene una posición muy crítica con la gestión de la Junta de Andalucía y se resiste a dar por zanjada la mayor crisis del sistema sanitario público andaluz en los últimos años. Reclama "más transparencia e información".

"Queremos que todas las personas en Andalucía tengan garantizado su derecho a una detección precoz del cáncer, con equidad territorial y sin demoras. Por eso, estamos reclamando información detallada sobre el alcance de los fallos y las medidas que se están adoptando para resolverla cuanto antes, así como la situación de otros programas de cribado", explicó la representante autonómica de la AECC, Magdalena Cantero.

La AECC ha reclamado una batería de informes y datos que hasta ahora no han sido expuestos por la Junta de Andalucía y que la entidad considera claves para recuperar la confianza en el sistema sanitario. Concretamente, ha solicitado un informe sobre la situación de las 32 unidades de mamografías, sobre los tiempos de espera, el número de cánceres detectado y los profesionales necesarios para encauzar la situación.

Informe sobre el resto de cribados

Para la AECC los fallos de los cribados no sólo afecta al cáncer de mama, pese a que ahí se ha puesto el foco ya que la crisis se desató tras la denuncia de una serie de mujeres a través de la Cadena SER. Hay otros dos programas de detección precoz que están también cuestionados, para los que se han preparado planes de choque y sobre los que de momento no se ha difundido información alguna sobre su situación o tiempos de espera: los de colon y cuello de útero.

Por este motivo, la entidad ha pedido que se ponga en marcha un sistema de información epidemiológica de cáncer para realizar un seguimiento permanente y que se ejecute un programa de evaluación de los planes de cribado colorrectal a través de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, un sistema al que ya se ha adherido Castilla y León.

Faltan más de 200 mujeres para la prueba diagnóstica

La Consejería de Sanidad realizó en la comisión de seguimiento ante profesionales, personal público y asociaciones de pacientes un balance de la situación actual de la crisis por los cribados. Según sus datos, de las 2.317 afectadas con resultado BI-RADS 3 (dudoso) en su mamografía del cribado, 2.100 ya han sido informadas y se han hecho las pruebas indicadas. Todavía hay 217 mujeres a la espera de realizarse la prueba a la que se someterán, según la Consejería de Sanidad, antes del 30 de noviembre.

En concreto, en Sevilla se localizaron 2.051 casos; 152 en Málaga; 80 en Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén; mientras que no se localizaron casos en la provincia de Córdoba.

La asociación Amama ha cuestionado esta cifras en su última denuncia pública en la que ha señalado que existen más de 4.000 casos de mujeres afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama. El Gobierno andaluz ha respondido a la entidad solicitándole los datos en los que se basa así como la información de las personas a las que se refiere para que puedan ser atendidas.